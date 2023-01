Samuel Eto'o walczy o dobre imię Kamerunu. Zdyskwalifikował 21 piłkarzy kadry U-17

W grudniu 2021 roku prezydentem piłkarskiej federacji Kamerunu został były piłkarz FC Barcelony, czy Interu Mediolan Samuel Eto'o. Od początku nowych rządów, 41-latek zapowiedział, że zamierza przeprowadzić głębokie reformy w całym kraju. Okazuje się, że jego działania zbierają już żniwo, ponieważ aż 21 z 30 zawodników reprezentacji Kamerunu do lat 17 zostało zdyskwalifikowanych z powodu oszustw związanych z wiekiem.

Samuel Eto'o chce zakończyć oszustwa wiekowe w Kamerunie. Największy problem afrykańskiego futbolu

Latem ubiegłego roku, federacja Kamerunu postanowiła wezwać 44 graczy z ośmiu przypadkowych klubów na przesłuchanie, w celu rzekomego oszustwa związanego z wiekiem. Okazuje się, że Eto'o i spółka otrzymali informację, że większość graczy wybranych do tegorocznego turnieju Unifacc, czyli turnieju drużyn do lat 17, została zdyskwalifikowana po nieudanych testach MRI, dzięki któremu lekarze mogą zweryfikować wiek piłkarzy, przeprowadzając analizę dojrzewania kości.

- Kameruńska Federacja Piłki Nożnej informuje, że w ramach przygotowań do turnieju Unifacc Limbe 2023, kwalifikującego do kolejnych Mistrzostw Narodów Afryki do lat 17, 21 z 30 obecnie trenujących zawodników, otrzymało negatywny wynik testu MRI, sprawdzającego wnętrze ciała. Przeprowadzane testy są instrukcjami wydanymi przez prezesa Eto'o, działającego, by zakończyć fałszerstwa aktów urodzenia, które w przeszłości podważyły wiarygodność kameruńskiej federacji - napisano w oświadczeniu federacji Kamerunu.

Warto podkreślić, że Kamerun w ostatnim czasie był krytykowany za opóźnienia w dostarczeniu listy zgłoszeń zawodników do młodzieżowych reprezentacji - U-17 oraz U-20. Wynikało to jednak z przeprowadzania dokładniejszych weryfikacji.

Kamerun rozpoczyna zmagania w Pucharze Narodów Afryki. Pierwszy mecz już 16 stycznia

Seniorska reprezentacja Kamerunu w ubiegłym miesiącu walczyła jeszcze na katarskich boiskach podczas mistrzostw świata. Piłkarze prowadzeni przez trenera Songa zajęli jednak trzecie miejsce w grupie G, nie kwalifikując się do fazy pucharowej. Kameruńczycy podczas mundialu przegrali inauguracyjny mecz ze Szwajcarią (0:1), zremisowali z Serbią (3:3) oraz wygrali ostatni mecz w grupie z Brazylią (1:0). Bramki dla afrykańskiego kraju zdobyli: Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting oraz Jean-Charles Castelleto.

Kameruńczycy wrócą na boisko już za niespełna dwa tygodnie, kiedy rozpoczną rywalizację w Pucharze Narodów Afryki. W fazie grupowej zmierzą się z Kongo (16 stycznia) oraz Nigerem (24 stycznia). Dwa lata temu, jako gospodarz turnieju, Kamerun zdobył brązowy medal, pokonując w meczu o 3. miejsce Burkina Faso po rzutach karnych.