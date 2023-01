Horror u Garetha Bale'a. "Gdzie jest złoto?". Napad z bronią w ręku

Gareth Bale wziął udział wraz z reprezentacją Walii w mistrzostwach świata 2022. Wyspiarze zaprezentowali się jednak słabo w Katarze. Zremisowali z USA (1:1), przegrali z Iranem (0:2) oraz Anglią (0:3) i wywalczyli tylko punkt. Zajęli ostatnie miejsce w grupie B i pożegnali się z turniejem już po fazie grupowej.

Rodzina Garetha Bale'a przeżyła chwile grozy, gdy on grał w mistrzostwach świata. Czworo uzbrojonych bandytów domagało się złota

Jak się okazuje, gdy Gareth Bale przygotowywał się do meczu z Anglią, jego rodzinę spotkała przerażająca przygoda. Dopiero kilka tygodni po wydarzeniu informacja przedostała się do prasy. Jak podaje "The Sun", 29 listopada rodzina piłkarza została napadnięta przez uzbrojonych bandytów. Ich celem był dom należący do ciotki małżonki piłkarza.

Czworo uzbrojonych w strzelby bandytów nagle wtargnęło na teren posiadłości znajdującej się w północnej Walii i zupełnie zaskoczyło domowników. - Gdzie jest złoto? Chcemy złota - zaczął krzyczeć jeden z intruzów, prawdopodobnie przywódca grupy. Gdy usłyszał, że w domu nie ma żadnych tego typu kosztowności, on i jego wspólnicy szybko uciekli z pustymi rękoma.

- Gareth i Emma (małżonka piłkarza, Emma Rhys-Jones - przyp. red.) są zszokowani i naprawdę zaniepokojeni, że do gróźb użyto broni. Nie wiemy, dlaczego ciotka Emmy była celem ataku. Wydawało się, że chcą zdobyć złoto. Wprawiło to ciotkę Emmy i jej rodzinę w przerażenie - cytuje słowa swojego źródła zbliżonego do rodziny Bale'a "The Sun".

Ciotka ukochanej byłego piłkarza Realu Madryt była tak wstrząśnięta napadem, że tymczasowo wyprowadziła się z domu. Policja szybko zareagowała na zgłoszenie i ujęła jednego z podejrzanych o napad. To 28-letni mężczyzna, który zdążył już wyjść z aresztu za kaucją. Trwa poszukiwanie sprawców napadu.

Gareth Bale od lipca 2022 roku występuje w zespole Los Angeles FC, grającym w amerykańskiej MLS. Już po kilku miesiącach Walijczyk miał powody do świętowania, gdyż z nowym zespołem zdobył mistrzostwo ligi. Obecnie może cieszyć się wakacjami. MLS nowy sezon rozpocznie w lutym.

