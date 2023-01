Rosjanie wciąż wierzą. "Jesteśmy skłonni przywrócić dobre relacje"

Rosja od momentu zaatakowania Ukrainy jest nieobecna w wielkim futbolu. Tamtejsza federacja została zawieszona w prawach członka UEFA. Od pewnego czasu mówi się jednak o przeprowadzce Rosjan z Europy do federacji azjatyckiej. W najbliższym czasie raczej nie dojdzie ona do skutku. Nie wszyscy są zachwyceni takim rozwiązaniem. Powołano więc specjalną grupę roboczą, która ma trzy miesiące na analizę plusów i minusów ewentualnych przenosin. W skład grupy roboczej mają wejść przedstawiciele UEFA, rosyjskiej federacji, a także niewykluczone, że FIFA i MKOl-u.

Rosja chce zostać w UEFA. Diukow: "Ceferin też tego chce"

Zgoda na obecność działaczy UEFA została odebrana w Rosji jako dobry znak. Prezes RFS Aleksandr Diukow przekonywał, że europejska federacja wcale nie chce rozstawać się Rosjanami. - Jeśli mówimy o UEFA i innych ludziach związanych z piłką nożną, to oni chcą nas widzieć u siebie. Skoro zgodzili się na utworzenie grupy roboczej, to znaczy, że Aleksander Ceferin też tego chce - zapewniał, cytowany przez portal Sports.ru.

Ultimatum Rosji: "Jeśli okaże się, że powrót do UEFA jest niemożliwy..."

Ostateczna decyzja Rosjan będzie zależała od tego, czy UEFA będzie skłonna przywrócić tamtejsze drużyny do rozgrywek międzynarodowych. Dopóki trwa wojna na Ukrainie, taka decyzja byłaby kuriozalna. Diukow wierzy jednak, że stosunki europejskimi działaczami wkrótce się poprawią. - Nie wszystko w naszych stosunkach jest takie złe, choć obecnie są one na najniższym poziomie. Ale jest nadzieja na normalizację. Jeśli okaże się, że powrót do UEFA jest niemożliwy, będziemy pracować nad przejściem do innej federacji - oświadczył.

Ze swojej strony prezes RFS również deklaruje wolę współpracy. - Mosty się nie palą i jesteśmy skłonni rozważyć kilka opcji, żeby przywrócić dobre relacje. W ramach grupy roboczej szybciej dojdziemy do porozumienia - zakończył Aleksandr Diukow.