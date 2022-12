Stadion polskiego klubu rośnie w oczach. Niedługo będzie tu nowoczesny obiekt

GKS Katowice to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich klubów, wciąż czekających na powrót do Ekstraklasy. Wraz z przeniesieniem na nowy Stadion Miejski, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie jednym z celów zespołu wspieranego przez miasto. Kibice "Gieksy" mogą zacząć zacierać ręce, gdyż projekt już oficjalnie jest w realizacji.

Rośnie w oczach

Według informacji podawanych przez portal "gol24.pl" budowa na Załęskiej Hałdzie rozpoczęła się na dobre. Na terenie nowego kompleksu powstały już pierwsze podstawy trybun oraz zarys hali sportowej, która ma być umiejscowiona zaraz obok nowego stadionu.

Na budowie Stadionu Miejskiego w Katowicach trwa obecnie wznoszenie fundamentów hali sportowej oraz fundamentów pod trybuny stadionu. Stoją już także 15-metrowe słupy. Toczą się także prace przy montażu konstrukcji żelbetowej hali z elementów prefabrykowanych oraz wykonywana jest podbudowa pod warstwy posadzkowe

- powiedziała portalowi "gol24.pl" Magdalena Skorupka-Kaczmarek, przedstawicielka firmy NDI budującej stadion.

Wideo z prac można zobaczyć poniżej:

Istotna zmiana

Sprawa stadionu GKSu Katowice jest jednym z głównych tematów piłkarskich kibiców w stolicy Śląska od wielu lat. Stary obiekt przy ul. Bukowej, w połowie położony w Chorzowie, od lat wymagał kompletnej renowacji. Jego historia jest jednak niezwykle interesująca.

Pierwotna wersja obiektu powstała już w 1960 roku, lecz w 1980 stał się on jednym z najnowocześniejszych w kraju. Wszystko przez budowę zadaszonej trybuny głównej z pełnym zapleczem w jej wnętrzu. Później dodano do niej trybunę po drugiej stronie stadionu, popularnie zwaną "blaszakiem". Od tamtej pory obiekt nie przechodził już jednak wielu renowacji, co po czterdziestu latach musiało skończyć się budową całkowicie nowego obiektu.

Symboliczna lokalizacja

Miejsce, w którym powstaje nowy obiekt klubu z Katowic jest jednym z najlepszych dla podtrzymania piłkarskich i lokalnych tradycji. Załęska Hałda znajduje się bowiem w bardzo bliskim sąsiedztwie kopalni "Wujek", która odegrała ważną rolę w historii Polski.

Dla kibiców bardzo dobrą informacją będzie także łatwość dojazdu do nowego obiektu. Główny parking znajdować się będzie jedynie kilka przecznic od zjazdu z autostrady A4, co z pewnością upłynni ruch przed i po meczach.

