Ronaldo w Al-Nassr będzie ścigał Polaka. Nasz rodak ma tam status legendy

Przyszłość Cristiano Ronaldo po wielu tygodniach spekulacji wreszcie się wyjaśniła. W piątek pojawił się oficjalny komunikat, w którym potwierdzono, że został on piłkarzem Al-Nassr. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki żegna się zatem z europejskim futbolem i grą na najwyższym poziomie, ale przenosiny na pewno osłodzi mu bajeczna umowa. Ronaldo będzie zarabiał aż 200 milionów euro rocznie. Do 30 czerwca 2025 roku, bo do wtedy obowiązywać ma jego umowa, wzbogaci się zatem przynajmniej o pół miliarda euro!

Cristiano Ronaldo będzie w Al-Nassr gonił Polaka. Adrian Mierzejewski uważany jest za legendę klubu

Zainteresowanie transferem Ronaldo do Al-Nassr jest ogromne. Przy okazji na jaw wychodzą ciekawe informacje. Wielu kibiców mogło zapomnieć na przykład, że w Al-Nassr jeszcze niedawno występował znany reprezentant Polski. Mowa o Adrianie Mierzejewskim, który w biało-czerwonej koszulce rozegrał 41 meczów i strzelił 3 gole. Dla saudyjskiego klubu grał w latach 2014-2016, po rozstaniu z tureckim Trabzonsporem.

Pobyt na Półwyspie Arabskim był dla Mierzejewskiego bardzo udany. W ciągu dwóch lat mocno przyczynił się do wywalczenia tytułu mistrzowskiego, imponował też, jeśli chodzi o statystyki indywidualne. Polak rozegrał 65 meczów, strzelił 23 gole i zaliczył 17 asyst. Daje to dość wysoką średnią - 0,35 gola na mecz.

Cristiano Ronaldo, znany ze swojej niezwykłej ambicji, ma zatem kogo gonić. Portugalczyk jest specjalistą od zdobywania bramek ( w całej karierze klubowej ma ich już 701 na koncie). W lidze saudyjskiej zdecydowanie może odzyskać skuteczność, której brakowało mu w ostatnim czasie. Co ciekawe, Adrian Mierzejewski zdążył już pogratulować Ronaldo i Al-Nassr sfinalizowania transferu. Zamieścił specjalny wpis na Twitterze.

Portugalczyk prawdopodobnie pierwszą okazję do zdobycia bramki w nowych barwach będzie miał już za kilka dni. 5 stycznia 2023 Al-Nassr zmierzy się w meczu ligowym z zespołem Al-Ta'ee. Kilka dni później nowy klub Cristiano Ronaldo zmierzy się natomiast z Al-Shabab, a więc zespołem Grzegorza Krychowiaka.

