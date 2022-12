Legendy angielskiej piłki nie mają złudzeń. To koniec Cristiano Ronaldo

O planach zespołu Al-Nassr na pozyskanie Cristiano Ronaldo mówiło się już od ostatnich spotkań reprezentacji Portugalii na mundialu w Katarze. Mało kto się jednak spodziewał, że wielki mistrz zdecyduje się opuścić Europę i zacumować w Arabii Saudyjskiej. Dziś już wiemy, że 37-letni piłkarz zdecydował się podjąć rękawicę i sprawdzić swoje siły na bliskim wschodzie. Według wielu ekspertów oznacza to nie więcej jak zakończenie prawdziwej piłkarskiej kariery przez Ronaldo.

Koniec ery

Cristiano Ronaldo stanowił o sile światowego futbolu przez ponad dekadę. Nie dziwi więc fakt, że jego przejście do Al-Nassr jest dla wielu końcem pewnej ery, która definiowała piłkę nożną. Nie inaczej jest w przypadku Gary'ego Neville'a, który w rozmowie z "Daily Mail" przyznał, że decyzja Ronaldo jest dla niego niezwykle smutna.

Czułem, że Cristiano chciał zostać w Europie, lecz jego decyzja jasno pokazuje, że żaden klub nie był zainteresowany jego usługami, tym bardziej zważając na warunki kontraktu, jakich wymagał. To wszystko przyprawia mnie o duży smutek. Ostatnie wielkie chwile Cristiano miały miejsce na Old Trafford. Teraz w Arabii Saudyjskiej po prostu zakończy karierę

- powiedział Neville.

Sensacyjne wieści. Ronaldo wcale nie musiał trafić do Arabii Saudyjskiej

Bardzo podobnego zdania jest także legenda Liverpoolu Jamie Carragher. Według niego, końcem kariery Portugalczyka będzie nie tyle odwieszenie butów na kołek w Arabii Saudyjskiej, co rozmowa z Piersem Morganem, która poruszyła piłkarski świat przed katarskim mundialem.

To dość dziwne i trudne do zrozumienia, że Cristiano Ronaldo skończył swoją prawdziwą karierę rozmową z Piersem Morganem i uciekł do Arabii Saudyjskiej, kiedy Leo Messi znów czaruje i zdobywa mistrzostwo świata z reprezentacją Argentyny. To dla niego bardzo smutny koniec

- powiedział Carragher.

Według informacji pojawiających się w mediach Ronaldo ma zarabiać w Al-Nassr około 200 milionów euro rocznie. Jest to zdecydowanie największa liczba w historii światowej piłki, która może zmotywować niektórych piłkarzy do dołączenia do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej.

