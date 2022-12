Piłkarz Helsingborga usłyszał wyrok za gwałt na 16-latce. Więzienie to nie wszystko

Świat sportu to nie tylko informacje związane z rywalizacją na międzynarodowych arenach. W mediach pojawia się sporo doniesień na temat pozasportowych zachowań zawodników, często okrywających ich złą sławą. Nie inaczej było w przypadku jednego z piłkarzy, który jeszcze niedawno występował w lidze szwedzkiej.

Piłkarz skazany na dwa lata więzienia za gwałt. "Ofiara przedstawiła wiarygodną historię"

Były zawodnik Helsingborgs IF został skazany przez sąd okręgowy w Helsingborgu na dwa lata więzienia za gwałt na 16-latce. Do zdarzenia doszło w maju tego roku. - Ofiara przedstawiła wiarygodną historię i to w połączeniu z zeznaniami było decydujące - mówiła po rozprawie prokurator Petronella Karlsson, cytowana przez SVT Nyheter. - Mniej więcej takiej kary się spodziewałam - dodała. Zawodnik przez cały czas nie przyznawał się do winy i do końca walczył o uznanie go za niewinnego.

Wyrok skazujący nie jest jedyną karą dla mężczyzny. Sąd nakazał jego deportację i zakazał mu powrotu do Szwecji przez najbliższe dziesięć lat. Dodatkowo musi zapłacić ofierze odszkodowanie w wysokości 215 000 koron szwedzkich, czyli ponad 90 tysięcy złotych.

Helsingborgs IF mają na koncie siedem tytułów mistrzów Szwecji. Ostatnie lata nie są jednak najlepsze w wykonaniu klubu. W 2020 roku drużyna zakończyła sezon dopiero na 15. miejscu i spadła z Allsvenskan (najwyższa liga w Szwecji) do rozgrywek niższej ligi. Choć już w następnym roku zespół był bliski powrotu do elity, nie udało się tego osiągnąć.

