Matka Pelego nie wie o jego śmierci. Siostra legendy mówi dlaczego

Pele zmarł w wieku 82 lat. Przez ostatni czas sporo chorował, w tym na raka jelita. To właśnie niewydolność narządowa spowodowana nowotworem spowodowała śmierć jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej. Napastnik jest jedynym trzykrotnym mistrzem świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

"Ona jest w swoim własnym małym świecie"

Według informacji brazylijskich mediów wiadomość o śmierci Pelego nie dotarła jeszcze do jego matki, Dony Celeste. Kobieta w tym roku skończyła 100 lat. - Nasza mama nie wie, że odszedł. Rozmawialiśmy, ale ona jest w swoim własnym małym świecie — powiedziała Maria Lucia do Nascimento, siostra byłego piłkarza, w rozmowie z ESPN. - On czuł, że odchodzi. To było bardzo trudne. Wiemy, że nie jesteśmy wieczni, ale ta wiadomość, że on nas opuścił, bardzo ścisnęła nam serca — dodała na pytanie, jak ona radził sobie ze stratą brata.

Znamy szczegóły pogrzebu Pelego. Spocznie na największym cmentarzu świata

Dona Celeste w listopadzie obchodziła urodziny. Pele zamieścił wówczas na Instagramie zdjęcie z przeszłości. - Od najmłodszych lat uczyła mnie wartości miłości i pokoju. Mam ponad sto powodów, by być wdzięcznym za bycie jej synem — napisał. Matka byłego piłkarza urodziła się w Tres Coracoes w Brazylii, ale kiedy Pele był dzieckiem, przenieśli się do Bauru, gdzie odniósł sukces w bardzo młodym wieku, zachęcany przez matkę do spełniania swoich piłkarskich marzeń.