Benfica dostała potężny łomot. Tylko jeden zespół w Europie wciąż niepokonany

Spotkanie na Estadio Braga Municipal rozgrywano w ramach 14. kolejki ligi portugalskiej, a Benfica Lizbona przystępowała do niego w roli faworyta. Braga już na początku spotkania udowodniła, że może pokonać zespół z Lizbony i w drugiej minucie meczu objęła prowadzenie za sprawą Abela Ruiza. Jeszcze w pierwszej połowie na 2:0 podwyższył Ricardo Horta, a w 70. minucie spotkania ten sam zawodnik ustalił wynik meczu na 3:0 dla gospodarzy. Tym samym zakończyła się niebywała seria drużyny trenera Rogera Schmidta. Na najwyższym poziomie w Europie pozostaje tylko jedna drużyna, która jeszcze nie przegrała.

REKLAMA

Zobacz wideo Za kulisami skoczni w Oberstdorfie. Raj dla freaków. Trafiliśmy do skokowego raju

Benfica Lizbona przegrywa w fatalnym stylu i kończy serię 28. meczów bez porażki. Tylko gigant pozostaje niepokonany

Niesamowita seria Benfiki rozpoczęła się 2 sierpnia, kiedy to drużyna z Lizbony ograła 4:1 FC Midtjylland w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Od tamtej pory drużyna Rogera Schmidta wygrała aż 24 spotkania i remisowała czterokrotnie. Po drodze dwa razy ogrywała Juventus, dwa razy remisowała z PSG i awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, w której wskazywana jest w roli cichego faworyta do końcowego triumfu.

W lidze Benfica zajmuje pierwsze miejsce i z bilansem 12 wygranych i remisu przystępowała do spotkania z czwartą Bragą. Mecz skończył się jednak nie po myśli lizbończyków i musieli się pogodzić z dotkliwą porażką i zakończeniem serii. Co warte zaznaczenia, w składzie Benfiki nie zbrakło m.in. mistrzów świata Enzo Fernandeza i Nicolasa Otamendiego, oraz Goncalo Ramosa, którego zmiennikiem na mundialu był Cristiano Ronaldo. Oznaki słabszej formy lidera ligi portugalskiej można było zauważyć już 17 grudnia, kiedy to zremisowali z Moreirense FC 1:1 w słabym stylu.

Porażka Benfiki z Bragą sprawia, że w najsilniejszych ligach w Europie pozostaje tylko jeden niepokonany zespół w sezonie 22/23. Jest nim Paris Saint-Germain, które we wszystkich rozgrywkach może pochwalić się bilansem 21 wygranych i czterech remisów. Paryżanie szansę na przedłużenie serii będą mieli tuż po nowym roku. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ 1 stycznia o godzinie 20:45 zmierzą się z RC Lens, które prezentuje świetną formę i zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligue 1.