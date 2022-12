Lech Poznań sięga po nowego bramkarza. Grał już w Ekstraklasie

Władze Lecha Poznań nie ukrywały, że są rozczarowane z dotychczasowej postawy Artura Rudki. Ukrainiec na tyle zawodził, że "Kolejorz" rozpoczął poszukiwania nowego bramkarza. Okazuje się, że mistrz Polski jest blisko transferu golkipera w zimowym okienku transferowym.

Lech sięga po nowego bramkarza

Artur Rudko zagrał w tym sezonie w zaledwie sześciu meczach w barwach Lecha. Wskazuje się go jako najsłabsze ogniwo dwumeczu w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam i głównego odpowiedzialnego odpadnięcia z Pucharu Polski już w drugiej rundzie. Ukrainiec wypożyczony latem nie spełnia pokładanych w nim nadziei i oczekiwań.

- Artura znaliśmy jeszcze z Dynama Kijów, zresztą tam też pytaliśmy o niego. Chcieliśmy doświadczonego zawodnika, a on grał w Lidze Mistrzów z Dynamem, był w stanie odnaleźć się w nowym kraju, czyli na Cyprze w Pafos, gdzie w jednym sezonie wybrano go najlepszym bramkarzem ligi. Skontaktowaliśmy się z ludźmi w Pafos i na Cyprze, zrobiliśmy swój wywiad. Na koniec trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wyszło. Najbardziej rozczarowany tym faktem jest sam Artur. To fajny zawodnik, który dużo rozumie i jest świadomy tego, co wokół niego się dzieje. Natomiast na boisku nie ma takiej pozycji jak "fajny chłopak" - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Piotr Rutkowski, prezes i właściciel Lecha.

Wypożyczenie Rudki potrwa do końca sezonu i nic nie wskazuje na to, by miał nagle wskoczyć do składu. Podstawowym bramkarzem poznaniaków jest dziś Filip Bednarek, który może zaraz czuć się zagrożony. Lech jest bliski zakontraktowania nowego bramkarza i może on stanowić poważną konkurencję dla Polaka.

Jak poinformował Jerzy Chwałek z "Super Expressu" i "Piłki Nożnej", Dominik Holec może trafić do "Kolejorza". Poznaniacy prowadzą zaawansowane rozmowy ze Spartą Praga i otoczeniem piłkarza nt. ściągnięcia Słowaka. "Kwestią pozostaje dogadanie kontraktu indywidualnego piłkarza" - podał dziennikarz na Twitterze.

W tym sezonie Holec zagrał w dziewięciu meczach (liga czeska i eliminacje Ligi Konferencji Europy), czterokrotnie zachował czyste konto. Jednak nie zagrał żadnego spotkania od 3 września.

Słowak zna już środowisko Ekstraklasy. Był wypożyczony do Rakowa Częstochowa w pierwszym półroczu 2021 r.