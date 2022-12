Szybko poszło. Anglicy już wypominają słowa Ronaldo z pamiętnego wywiadu

Cristiano Ronaldo oficjalnie został piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr. Transfer do klubu z Arabii Saudyjskiej sprawi, że Portugalczyk zarobi 200 milionów euro za sezon gry, ale jednocześnie wypisuje go z poważnej rywalizacji w futbolu. To ostatnie może nie mieć znaczenia patrząc na przelewy, jakie będą wpływały na konto 37-latka, ale wygląda to trochę inaczej, jeśli spojrzy się na słowa Ronaldo sprzed miesiąca, czy kilku lat. Pamiętliwe w tej sprawie są angielskie media, które wypomniały Portugalczykowi jego własne słowa.

Anglicy wypominają słowa Ronaldo

Przed mistrzostwami świata w Katarze Ronaldo udzielił głośnego wywiadu Piersowi Morganowi. Portugalczyk w listopadzie mówił m.in., że czuje się zdradzony przez Manchester United. Konsekwencją tamtych wypowiedzi było rozwiązanie umowy z klubem z Old Trafford.

W tej samej rozmowie Ronaldo wyrażał przekonanie, że dalej może rywalizować na najwyższym poziomie. - Ciągle wierzę, że mogę strzelić wiele bramek i mogę pomóc drużynie, ponieważ wierzę, że jestem w stanie pomóc reprezentacji narodowej, a nawet Manchesterowi United - przypomina słowa Ronaldo z tamtego wywiadu "Daily Mail". Ostatecznie Ronaldo w reprezentacji strzelił jednego gola z rzutu karnego z Ghaną w fazie grupowej mundialu oraz rozstał się z "Czerwonymi Diabłami".

To jednak nie koniec wytykania słów Portugalczyka. Gazeta wspomina jest wypowiedź z 2015 roku, gdy reprezentował grał w barwach Realu Madryt. - W swojej głowie uważam, że chcę zakończyć karierę w topowym klubie. Chcę zakończyć karierę z godnością, w dobrym klubie. Nie w USA, Katarze, czy Dubaju, bo to by o tym nie świadczyło.

Rzeczywistość i wiek jednak dosięgnęły Portugalczyka, który ostatecznie zarobi setki milionów euro, ale nie zakończy kariery, tak jak chciał tego przed laty. - Jestem szczęśliwy, podejmując nowe doświadczenie w kolejnej lidze w kolejnym kraju. Wizja Al-Nassr jest bardzo inspirująca. Jestem podekscytowany dołączeniem do nowych kolegów z zespołu i pomogę drużynie w osiągnięciu kolejnych sukcesów - powiedział Ronaldo, cytowany przez oficjalną stronę nowego klubu.