Oficjalnie: Cristiano Ronaldo ma nowy klub! "Największy piłkarz świata podpisany"

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostawał bez klubu, po tym, jak zerwał kontrakt z Manchesterem United. Portugalczyk był skonfliktowany z trenerem Erikiem ten Hagiem, który nie widział dla niego miejsca w składzie zespołu. Ponadto zawodnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym nie szczędził gorzkich słów w kierunku angielskiego klubu.

Oficjalnie: Cristiano Ronaldo będzie grał w lidze saudyjskiej

Media od dłuższego czasu spekulowały na temat jego transferu do Arabii Saudyjskiej. Niedawno pojawiły się jednak informacje, że Ronaldo i jego agent zerwali negocjacje z Al-Nassr, bo Portugalczyk miał dostać ofertę z europejskiego klubu występującego w Lidze Mistrzów.

Te doniesienia się jednak nie potwierdziły. W piątek saudyjska telewizja Al-Arabijja poinformowała, że Ronaldo podpisał dwuletni kontrakt z Al-Nassr. Jeszcze tego samego dnia tę informację potwierdził sam klub. "Największy sportowiec świata oficjalnie podpisany" - ogłoszono na Twitterze klubu. "Tworzy się historia. To transfer, który nie tylko zainspiruje nasz klub do osiągnięcia jeszcze większych sukcesów, ale zainspiruje naszą ligę, nasz naród i przyszłe pokolenia, chłopców i dziewczęta, aby byli najlepszą wersją samych siebie" - tak brzmi komunika klubu cytowany przez włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano.

Kontrakt Portugalczyka to najbardziej lukratywna umowa w historii piłki nożnej. Ronaldo według doniesień medialnych sprzedał swoje prawa do wizerunku, przez co ma inkasować aż 200 milionów euro rocznie.