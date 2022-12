Znamy szczegóły pogrzebu Pelego. Spocznie na największym cmentarzu świata

W czwartek, 29 grudnia agencja Associated Press poinformowała, że Brazylijczyk Pele, najwybitniejszy zawodnik w historii piłki nożnej, zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Śmierć Pelego potwierdził jego agent, Joe Fraga.

Znane szczegóły pogrzebu Pelego

Znane są już szczegóły pogrzebu Pelego. Uroczystości rozpoczną się w poniedziałek od 24 godzinnego czuwania na środku murawy stadionu Santos FC. Tam będzie można oddać hołd zmarłemu. We wtorek Pele zostanie pochowany na cmentarzu - Memorial Necropole Ecumenica, który znajduje się w mieście Santos. Właśnie tam słynny piłkarz spędził wiele lat swojej kariery.

Miejsce spoczynku jest według Księgi Guinnessa najwyższym cmentarzem świata - ma 32 piętra. Położony w dzielnicy Marape, wybudowany został w 1991 roku przez Jose Salomona Altstuta, argentyńskiego przedsiębiorcę. Jest tam blisko szesnaście tysięcy grobów.

- Uroczystość w Memorial Necropole Ecumenica odbędzie się tylko w gronie najbliższych Pelego - napisał klub Santos FC.

We wtorek żałobny kondukt z trumną Pelego ma przejść ulicami Santosu i przed domem Celeste, jego 100-letniej matki. Brazylijskie media piszą, że kobieta jest w ciężkim stanie i nieprzytomna.

Pele walczył w szpitalu od końca listopada

Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Kolejne złe informacje związane ze zdrowiem Pele pojawiły się w środę 21 grudnia. "Choroba nowotworowa postępuje i wymaga większej opieki związanej z dysfunkcjami nerek i serca" - przekazał szpital. "Trwamy w walce i w wierze. Jeszcze jedna noc razem" - napisała Kely Nascimento, córka byłego piłkarza.

W poniedziałek 26 grudnia pojawiły się kolejne złe informacje związane z Pele i jego sytuacją zdrowotną. Armando Villota Esparza, szef organizacji praw człowieka AGORA Club opublikował wideo na Twitterze, na którym najbliżsi przebywali z Pele w pokoju szpitalnym. "Pele wkrótce nas opuści, rodzina upubliczniła kilka nagrań z jego pożegnania. On wie, że jego odejście jest nieuchronne. Pele to prawdziwa legenda i jest królem piłki nożnej na wieki wieków. Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne" - napisał Esparza.

Pele zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy i od tego czasu przebywa pod ścisłą opieką lekarską. Wcześniej pojawiały się informacje, że Pele znalazł się na oddziale paliatywnym i jego stan jest krytyczny, ale te plotki zdementowała córka Brazylijczyka, Flavia Nascimento. - To dość niesprawiedliwe, że ludzie mówią, że jest w stanie krytycznym. Ojciec nie jest pod opieką paliatywną. Uwierzcie nam, to nieprawda - mówiła kobieta w rozmowie z Globo TV.

Pele to jedyny piłkarz w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.