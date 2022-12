"Kibice" już żerują na śmierci Pelego. Sprzedają zdjęcia i autografy legendy

Edson Arantes do Nascimento, znany jako Pele, zmarł 29 grudnia bieżącego roku. Miał 82 lata. Do szpitala trafił 29 listopada. Doszło u niego do infekcji dróg oddechów. Cierpiał również na nowotwór jelita grubego. Sytuacja zdrowotna była na tyle trudna, że lekarze zatrzymali go w szpitalu: najpierw na oddziale chemioterapii, a następnie został przeniesiony na oddział paliatywny. Do samego końca przebywała z nim rodzina.

Dziesiątki tysięcy za pamiątki po Pele

Z jednej strony napływają piękne hołdy i słowa o Pele. - Być może nas opuścił, ale zawsze będzie miał piłkarską nieśmiertelność - napisał były angielski piłkarz, Gary Lineker. Kylian Mbappe podkreślał, że świat opuścił "król futbolu".

Z drugiej pojawiają się tak godne pożałowania sytuacje, jak nagły wysyp aukcji z pamiątkami, które miał podpisać Pele. I tak z jednej strony na jednym z portali aukcyjnych - eBay, możemy znaleźć obraz z autografem piłkarza oraz malarza, którego cena w tej chwili wynosi 20 tysięcy dolarów (około 87 350 złotych). W opisie aukcji czytamy, że "zawiera certyfikat autentyczności".

Na innej z aukcji można znaleźć but piłkarski marki Puma z podpisem Pelego, który również ma posiadać certyfikat autentyczności. Cena? Dziewięć tysięcy dolarów, co daje blisko 39 310 złotych.

Nie brakuje także koszulek z autografem nie tylko Pelego, a także jego kolegów z reprezentacji, którzy w 1970 roku sięgnęli po mistrzostwo świata. Ile kosztuje taka koszulka Brazylii z podpisami byłej gwiazdy Santosu, Carlosa Alberto, Gersona i Jarzinho? Skromne 3 tysiące funtów, czyli ponad 15 800 złotych.

To tylko kilka z wybranych przykładów. Nie brakuje kart kolekcjonerskich, których kwoty potrafią osiągać zawrotne kwoty ponad 19 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje ponad 103 tysiące.