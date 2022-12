Niewiarygodne. Nagle padli na murawę. Wszyscy. A rywale strzelili gola [WIDEO]

Philly's Games to impreza, która po raz pierwszy została rozegrana w 1992 roku. Jej celem było pokojowe zakończenie walk politycznych między dwiema społecznościami w południowoafrykańskiej miejscowości Tembisa. W trakcie wydarzenia prowadzona jest zbiórka na rzecz najgorzej sytuowanych mieszkańców miasta.

Niecodzienna akcja na Philly's Games w RPA. Padli na murawę, aby rywale zdobyli bramkę

W grudniu rozpoczęła się kolejna edycja turnieju piłkarskiego, który jest rozgrywany w ramach turnieju, przystąpiły do niego 24 drużyny (16 w rundzie wstępnej, osiem od 1/8 finału). Na etapie 1/8 finału spotkały się zespoły Isithembiso oraz Phanda Phanda.

W pierwszym meczu Isithembiso zwyciężyli 3:1, a w 90. minucie rewanżu wyszli na prowadzenie 3:0. W doliczonym czasie jeden z ich zawodników był przy piłce, lecz nagle, bez kontaktu z przeciwnikiem, położył się na ziemi. To samo zrobili jego koledzy, przez co gracze Phandy Phandy mieli otwartą drogę do bramki. Po chwili jeden z nich znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i strzelił gola honorowego, którym ustalił spotkania na 3:1 dla Isithembiso (6:2 w dwumeczu).

Bramka była szeroko komentowana w sieci, a dużą popularność zdobył wpis Thomasa Mlambo, dziennikarza stacji SuperSport. Odwołał się on do osoby Roya Keane'a, byłego piłkarza m.in. Manchesteru United, który słynął z ostrej gry, a obecnie jako ekspert mocno krytykuje małe zaangażowanie u zawodników. "Będziemy w centrum uwagi, kiedy Europejczycy to zobaczą. Keane dostanie zawału" - napisał na Twitterze.

W ćwierćfinale Isithembiso pokonali 5:1 (1:1 i 4:0) zespół Makgaola. W pierwszym spotkaniu półfinałowym zwyciężyli 2:1 Destroyers, rewanż zostanie rozegrany w niedzielę 1 stycznia. Finał turnieju rozgrywanego w ramach Philly's Games odbędzie się w poniedziałek 2 stycznia.

