AIPS wybrał najlepszego sportowca 2022 roku. Miażdżąca przewaga

Klasycznie na koniec roku Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Sportowych (AIPS) wybrał najlepszego sportowca i sportsmenkę mijającego roku. W przypadku panów w ostatnich dwóch edycjach zwyciężał Robert Lewandowski, a w przypadku pań przed rokiem triumfowała lekkoatletka, Elaine Thompson–Herah. W tym roku zwycięzcy byli jednak zupełnie inni.

REKLAMA

Zobacz wideo

Miażdżące zwycięstwo Leo Messiego w plebiscycie AIPS

W piątek AIPS opublikował wyniki plebiscytu, w którym udział wzięło 420 dziennikarzy ze 113 krajów. Głosowanie odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. W przypadku mężczyzn z miażdżącą przewagą Leo Messi. Argentyńczyk 18 grudnia sięgnął ze swoją reprezentacją po upragniony Puchar Świata FIFA. Wygrana na mistrzostwach świata w Katarze sprawdziła, że Messi uzyskał aż 962 głosy.

Drugiego Armanda Duplantinsa, który w tym roku sięgnął po mistrzostwo świata i zwyciężył w Diamentowej Lidze, Messi wyprzedził, aż o 589 głosów. Kolejne miejsca zajmowali reprezentanci Francji, Kylian Mbappe i Karim Benzema. Na 20. miejscu sklasyfikowany został Robert Lewandowski, który zebrał 50 głosów.

TOP10 sportowców wg AIPS:

1. Leo Messi - 962 głosy,

2. Armand Duplantis - 373 głosy,

3. Kylian Mbappe - 366 głosów,

4. Karim Benzema - 298 głosów,

5. Kristof Milak - 189 głosów,

5. Max Verstappen - 189 głosów,

7. Eliud Kipchoge - 155 głosów,

8. Balint Kopasz - 135 głosów,

9. Roger Federer - 124 głosy,

10. Rafael Nadal - 118 głosów.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

W rankingu kobiet zwyciężyła Hiszpanka, Alexia Putellas, która przed rokiem zajęła drugie miejsce w plebiscycie AIPS. U zawodniczki FC Barcelony wyróżnione zostało zdobycie potrójnej korony, czyli mistrzostwa i Pucharu Hiszpanii oraz Ligi Mistrzyń.

Co może zaskakiwać, to brak Igi Świątek w tym zestawieniu. W czołowej 30 znalazły się Naomi Osaka czy Ons Jabeur, a polska tenisistka została pominięta już na etapie ogłaszania nominacji do tej nagrody.