Mateusz Klich może zmienić klub. Dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia czeka

Podczas powołań na mistrzostwa świata w Katarze Czesław Michniewicz zdecydował, że w szerokiej kadrze nie znajdzie się Mateusz Klich. Na decyzję ówczesnego selekcjonera zapewne wpłynął fakt, że pomocnik reprezentacji Polski nie mógł liczyć na wiele minut w drużynie Leeds United. Obecnie po Klicha zgłosił się klub z MLS, jednak piłkarz nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do swojej przyszłości.

Klich zastanawia się nad ofertą z MLS. "Na stole dwuletni kontrakt"

Co prawda Mateusz Klich rozegrał w tym sezonie aż 12 spotkań na poziomie Premier League, jednak w rzeczywistości przełożyło się to tylko na 213 min. spędzonych na murawie. Reprezentant Polski wchodził z ławki na końcówki meczów. 32-latek wystąpił od 65 min. w ostatnim starciu przeciwko Manchesterowi City, jednak nie zdołał pomóc ekipie z Elland Road, która uległa "Obywatelom" 1:3.

Wiele wskazuje na to, że mecz z piłkarzami Pepa Guardioli mógł być jednym z ostatnich występów Klicha w barwach "Pawi". W programie "Okno Transferowe" dziennikarz portalu "Meczyki.pl" - Tomasz Włodarczyk, zdradził, że Polak znalazł się na liście życzeń zespołu DC United.

- Z tego co słyszę, cały czas jest oferta z DC United i Klich zastanawia się nad nią. Na stole jest dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o rok - przekazał Włodarczyk.

- Polak chciałby grać więcej i dużo jest po jego stronie - jeżeli powie, że chce odejść, to myślę, że Jesse Marsch (trener Leeds United) nie będzie stawał na przeszkodzie i trzymał go na siłę - dodał dziennikarz.

Mateusz Klich trafił do Leeds w lipcu 2017 roku. Do tej pory środkowy pomocnik rozegrał w angielskim zespole 193 spotkania, w których strzelił 24 gole i zanotował 21 asyst. Klich był również jednym z najważniejszych piłkarzy Marcelo Bielsy, który w sezonie 2019/20 wywalczył z "The Whites" awans do Premier League.