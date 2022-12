Szpital podał przyczynę śmierci Pelego. Lekarze wyjaśniają

W czwartek piłkarski świat obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Pelego. Były legendarny piłkarz miał 82 lata. Odejście Brazylijczyka poruszyło wielu, a hołd oddali mu między innymi kluby piłkarskie i zawodnicy. "Piłka nożna straciła dziś najlepszego piłkarza wszech czasów. Brazylia straciła dziś największego idola w swojej historii. Świat stracił dziś Pelego" - napisali z kolei dziennikarze "UOL".

Poznaliśmy przyczynę śmierci Pelego

Pele od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy (część jelita grubego) i od tego czasu przebywał pod ścisłą opieką lekarską. Pod koniec listopada bieżącego roku doszło do przerzutów i Pele trafił do szpitala, a jego stan stopniowo się pogarszał. Ze względu na walkę z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Z czasem choroba nowotworowa postępowała. Szpital, w którym przebywał Pele podał przyczynę jego śmierci.

"Szpital Israelita Albert Einstein z żalem potwierdza śmierć Edsona Arantesa do Nascimento, Pelego, dzisiaj 29 grudnia 2022 roku o godzinie 15:27 z powodu niewydolności wielonarządowej, będącej wynikiem progresji raka okrężnicy" - przekazał szpital.

Jak zostało wspomniane, Pele przeszedł operację wycięcia guza, ale onkolog Erika Simplicio wyjaśniła, że zawsze istnieje ryzyko nawrotu. - Nawet po operacji, w czasie której usunięto cały nowotwór, może dojść do nawrotu. Komórka rakowa może wpaść do krążenia i dotrzeć do innego narządu, powodując przerzuty. Dotyczy to głównie wątroby i płuc - powiedziała Simplicio w rozmowie z "Globo".

Pele był jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Z reprezentacją Brazylii trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - w 1958, 1962 i 1970 roku. Przez większość kariery grał w Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos. W 1999 roku został uznany za najlepszego sportowca XX wieku przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

