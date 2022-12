Kibice szaleją na punkcie Messiego. Aż za bardzo. Nie mógł się ruszyć

Reprezentacja Argentyny po 36 latach ponownie zdobyła tytuł mistrza świata. W finale dopiero po rzutach karnych pokonała Francję (3:3, k. 4-2). Argentynę do triumfu poprowadził Leo Messi, który zdobył siedem bramek (w tym dwie w finale) i zaliczył trzy asysty. Nic więc dziwnego, że to on został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Meksyk wchodzi Polakom w paradę. Chodzi o nowego selekcjonera

Messi nie mógł wyjechać z własnego domu. Szał kibiców

Messi oczywiście już od lat jest uwielbiany w Argentynie, ale teraz jest bohaterem narodowym większym niż kiedykolwiek. Kibice wciąż przebywają pod domem Messiego w Rosario składając mu hołd. Sam Messi też tam przebywa, bo po mundialu dostał jeszcze trochę czasu wolnego, chociaż PSG wróciło już do gry w lidze. Media informują, że tłum przed posesją Messiego jest tak wielki, że kapitan kadry nie może nawet wyjechać z posiadłości. Kiedy jego samochód tylko pojawił się za bramką, został opadnięty przez rozentuzjazmowanych kibiców. "Żona Antoneli dała mu znak, żeby skręcił w lewo, ale Messi powiedział jej, że nawet tam nie może skręcić z powodu tłumu" – czytamy w tekście chorwackiego serwisu index.hr. Na nagraniu z TikToka widać jednak, że Messi całą sytuację przyjął też z uśmiechem.

Miłość do Messiego w Argentynie nie ma granic. Tłum czekał też na Messiego przed jego domem, kiedy Argentyńczyk wracał z Kataru. Wtedy ledwo wjechał na posesję. Jeden z kibiców zrobił sobie duży tatuaż na twarzy. Na jednym policzku kibic wytatuował sobie napis "D10S", odnoszący się do numeru na koszulce Messiego oraz hiszpańskiego słowa "dios", które oznacza "boga". Na czole widnieje napis "Messi", a na drugim policzku widnieją trzy gwiazdy symbolizujące trzy zwycięstwa Argentyny na mistrzostwach świata.

Wieszczą wielki transfer Grabary. Więcej niż 9 mln euro

Uwiecznić Messiego chce też Argentyński Bank Centralny, który rzekomo rozważa możliwość umieszczenia podobizny Leo Messiego na banknotach o nominale 1000 peso (wartość około 25,12 zł) nawiązując do numeru 10, który kapitan Argentyńczyków nosi na plecach. Z kolei na odwrocie banknotu znalazłoby się zdjęcie reprezentacji Argentyny, która teraz jest określana "La Scalonetą". Natomiast w Buenos Aires powstał wielki mural na cześć piłkarza.

Messi powróci do treningów z PSG już w przyszłym tygodniu. Według informacji francuskich mediów złoty medalista MŚ na boisku może pojawić się jednak dopiero 11 stycznia, kiedy mistrzowie Francji zmierzą się w 18. kolejce Ligue 1 na własnym stadionie z drużyną Angers.