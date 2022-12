Meksyk wchodzi Polakom w paradę. Chodzi o nowego selekcjonera

Herve Renard regularnie pojawia się w medialnych doniesieniach w kontekście objęcia reprezentacji Polski. - Z natury jestem powściągliwy i staram się twardo stąpać po ziemi, być skromnym. Wiem jednak, że czasem dobrze coś powiedzieć na głos. Będąc szczerym, muszę powiedzieć, że czuję się na siłach, aby prowadzić silniejszą reprezentację – mówił Renard po odpadnięciu Arabii Saudyjskiej z mundialu. W pierwszym meczu jego drużyna sprawiła gigantyczną sensację, pokonując 2:1 Argentynę. Potem jednak przegrał 0:2 i 1:2 kolejną z Polską i Meksykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Media: PZPN znalazł selekcjonera? Negocjuje ze znanym trenerem

Dodatkowym argumentem za Renardem jest to, że ma polskie korzenie. Jego mama urodziła się już we Francji, tuż po tym jak babcia Herve Renarda - z domu Cybulska - uciekła przed drugą wojną światową. Selekcjoner mówił już, że chętnie popracowałby w Polsce. Czuje do niej sentyment z racji babci i mamy.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że odpowiedni byłby obecnie Renard. On przypomina mi Leo pod wieloma względami. Pokazał wielką charyzmę podczas ostatniego mundialu. Jest to trener, który potrafi zbudować coś z niczego. Ważną kwestią jest także to, że ktoś z zagranicy nie będzie przywiązany do nazwisk – mówił Jacek Ziober, były reprezentant Polski. Z kolei dziennikarz Kanału Sportowego Tomasz Smokowski stwierdził, że kandydatura Renarda to "populizm".

- Obejrzeliśmy sobie fragment jego przemowy w szatni podczas meczu Arabii Saudyjskiej z Argentyną. I zupełnie jakby przemowy u innych trenerów nie miały miejsca, tylko nie zostały nagrane. To populizm najwyższego pułapu, że robimy z Renarda jakiegoś magika, bo pokrzyczał trochę na piłkarzy. Spokojnie. Bycie selekcjonerem to nie bycie trenerem – mówił.

Herve Renard może zostać selekcjonerem reprezentacji Meksyku

Możliwe, że kwestia Renarda rozwiąże się sama, bo meksykańskie media twierdzą, że tamtejszy związek widziałby go u siebie. Meksykanie dopiero co pożegnali się z Gerardo Martino. Grali na mundialu w grupie i z Polską, i z Arabią Saudyjską. Z grupy nie wyszli przez gorszy bilans goli z Polakami. Teraz szukają nowego selekcjonera. Kandydatem ma być właśnie Renard. TV Azteca twierdzi, że meksykańska federacja spróbuje wyciągnąć Renarda z Arabii Saudyjskiej, mimo że jego kontrakt obowiązuje aż do 2027 roku. TV Azteca pisze jednak, że w jego umowie znajduje się klauzula, która pozwala mu na wcześniejsze odejście. ESPN dodaje, że sam trener ma być skłonny do podjęcia rozmów.

Kulesza nie bierze go pod uwagę jako nowego selekcjonera. Skreślony

Herve Renard prowadzi kadrę Arabii Saudyjskiej od lipca 2019 roku, a jego kontrakt z tamtejszą federacją jest ważny do czerwca 2027 roku. Wcześniej francuski szkoleniowiec prowadził kadry Zambii, Wybrzeża Kości Słoniowej (z nimi wygrał Puchar Narodów Afryki) czy Maroka. Dodatkowo Renard ma doświadczenie w roli trenera klubowego, ponieważ prowadził FC Sochaux w latach 2013-2014 i prowadził Lille w 14 meczach od maja do listopada 2015 roku.