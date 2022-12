Pjanić ukarany za bandyckie zachowanie. Kopnął rywala w klatkę piersiową

Miralem Pjanić obecnie jest zawodnikiem Al-Sharjah. W minioną niedzielę wyszedł w pierwszym składzie drużyny w meczu przeciwko Dibba Fujairah. Bośniak nie przebywał na boisku zbyt długo. Wyleciał z niego zaledwie po 17 minutach po skandalicznym zachowaniu.

Miralem Pjanić zawieszony za kopnięcie rywala

Na początku pomocnik został sfaulowany przez rywala w niebezpieczny sposób i zanim sędzia przyznał kartkę za przewinienie, postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość. Bez zastanowienia kopnął rywala obiema nogami w klatkę piersiową i powalił go na ziemię. Sędzia nie miał najmniejszych wątpliwości i ukarał go za to zagranie bezpośrednią czerwoną kartką.

Na tym konsekwencje bezmyślnego zachowania Pjanicia się nie kończą. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej Saeed Al-Houti ukarał Bośniaka grzywną w wysokości 50 000 dirhamów, co w przeliczeniu daje 12 800 euro (blisko 60 tysięcy złotych). Ponadto piłkarz został zawieszony także na trzy mecze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich do 22 stycznia trwa przerwa w rozgrywkach ligowych, w związku z tym Pjanić wróci na boisko dopiero w lutym.

Czerwona kartka Bośniaka nie skomplikowała sytuacji jego drużynie, która wygrała 2:0 i pozostała liderem tabeli. Po 12 spotkaniach Al-Sharjah ma na koncie 26 punktów i o jeden wyprzedza Al-Ahli Dubaj. W następnej kolejce zmierzy się z Al-Nasr.

Pjanić przeniósł się do Al-Sharjah we wrześniu tego roku z FC Barcelony, gdzie prezentował się bardzo słabo. Przez ponad dwa lata zagrał jedynie 30 meczów, w których nie miał gola ani asysty. Transfer do Zjednoczonych Emiratów Arabskich był dobrą decyzją, ponieważ Bośniak nieźle radzi sobie w nowym klubie. W bieżącym sezonie rozegrał w jego barwach dziewięć meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

