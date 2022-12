Nowe doniesienia o sytuacji Giroud. Romano informuje o szczegółach

Olivier Giroud ma za sobą bardzo udany rok. Francuz z Milanem sięgnął po mistrzostwo Włoch, a potem z reprezentacją Francji doszedł do finału mundialu. Bez wątpienia dobra forma, jaką ostatnio prezentuje 36-latek, może zostać doceniona przez działaczy "Rossoneri".

Jak informuje Włoch Fabrizio Romano, AC Milan jest chętny na przedłużenie umowy z Olivierem Giroud. Obecny kontrakt Francuza obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Według znanego dziennikarza doszło już do słownego porozumienia pomiędzy zawodnikiem a klubem. Podpisanie nowej umowy może nastąpić w najbliższych tygodniach.

"Milan sfinalizuje i podpisze nową umowę z Olivierem Giroud w najbliższych tygodniach. Jest ustny pakt w sprawie nowej umowy, ponieważ obecny kontrakt wygasa w czerwcu, Giroud zostanie" - napisał Fabrizio Romano na Twitterze.

Reprezentant Francji do Milanu dołączył w lipcu 2021 r., przechodząc z Chelsea. Jak do tej pory w zespole z Mediolanu rozegrał 57 meczów, strzelił 23 gole i dołożył do tego dziewięć asyst.

