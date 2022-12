Były piłkarz Legii może trafić do FC Barcelony

Josip Juranović, który jeszcze niedawno bronił barw Legii Warszawa, może stanąć przed szansą na wielki transfer. Chorwat obecnie jest piłkarzem Celtiku Glasgow, w którym prezentuje się bardzo dobrze. Udane występy w klubie przełożyły się także na regularne powołania do reprezentacji Chorwacji oraz zapewniły mu wyjazd na mundial do Kataru. Wraz ze swoją kadrą narodową sięgnął nawet po brązowy medal, będąc podstawowym obrońcą w zespole Zlatko Dalicia. Juranović w reprezentacji mógł pokazać się szerszej publiczności. Został zauważony przez działaczy najlepszych klubów na świecie, a teraz może dołączyć do jednego z gigantów.

Juranović może trafić do Barcelony

Jak informuje "Sky Sports", byłym graczem Legii Warszawa są zainteresowane takie drużyny jak: FC Barcelona, Chelsea, czy Atletico Madryt. Chęć na tego piłkarza ma również sam Celtic, który planował przedłużyć z nim umowę. Ta obowiązuje do 2026 roku. W tym momencie nie doszło jeszcze do porozumienia. Dobra oferta ze strony czołowych europejskich klubów na pewno dałaby też zupełnie inne możliwości negocjacyjne dla 27-latka. Zainteresowanie wielkich marek może jednak przekonać Chorwata do transferu.

Gdzie najlepiej odnalazłby się Josip Juranović?

"Duma Katalonii" od wielu lat szuka zastępstwa dla Daniego Alvesa, który przez wiele lat był czołowym prawym obrońcą na świecie. Juranović, który nigdy nie grał na najwyższym światowym poziomie w klubie, mógłby początkowo mieć problem z wejściem do podstawowej jedenastki.

Drugą opcją dla 27-latka jest Chelsea. Wydaje się, że Chorwat w Anglii mógłby się odnaleźć, ponieważ ekipa z Londynu pilnie potrzebuje prawego obrońcy. Reece James nabawił się poważnej kontuzji kolana, tak więc trener Potter poszukuje dla Anglika godnego zastępcy.

Atletico Madryt, które także interesuje się Chorwatem, też poszukuje prawego obrońcy bądź wahadłowego, ponieważ jej jedynym nominalnym graczem na tej pozycji jest Nahuel Molina. Argentyńczyk w tym sezonie dobre mecze przeplatał ze słabymi. Rywalizacja z bardzo solidnym Juranoviciem, który podobnie jak gracz Atletico dobrze zaprezentował się na mundialu mogłaby spowodować, że zespół Simeone miałby jednych z najlepszych prawych obrońców w lidze hiszpańskiej. To, że Chorwat w Legii Warszawa u Czesława Michniewicza grał jako wahadłowy, mogłoby mu dodatkowo pomóc w odnalezieniu się w nowym klubie.

