Media: FIFA nie zmieni zdania ws. Rosjan. Wyjście z FIFA niczego nie zmieni

27 grudnia miała zapaść decyzja rosyjskiego związku piłki nożnej w sprawie ewentualnego wyjścia z UEFA i wejścia do AFC (Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej). Rosjanie upatrywali w tym szansę powrotu do wielkiej piłki, z której zostali wykluczeni przez UEFA po inwazji na Ukrainę. Ostatecznie władze rosyjskiej piłki zdecydowały się przełożyć głosowanie w tej sprawie. - Przełożenie ma związek z potrzebą dodatkowych konsultacji związanych z potencjalnym przeniesieniem Rosji do AFC - czytamy w oficjalnym komunikacie rosyjskiej federacji.

FIFA dopuści Rosję do gry, jeśli ta zmieni federację? Sprzeczne informacje z kraju Władimira Putina

Rosyjski portal Sport-Express wskazuje, że decyzja o dołączeniu do AFC nie rozwiąże wszystkich problemów tamtejszej piłki. Informują, że jeśli Rosja dołączy do azjatyckiej federacji, to UEFA jest gotowa obarczyć ich pełną odpowiedzialnością za taką decyzję.

Źródło zbliżone do UEFA powiedziało SE, że szef federacji, Aleksander Ceferin jest gotowy dać zielone światło na przejście Rosji do AFC. Ma to jednak nie wpłynąć na FIFA, które nie zniesie zakazu udziału Rosjan w jej turniejach. Dlatego władze tamtejszej piłki mają analizować, czy faktycznie opłaci im się przejście do federacji, w której grają słabsze reprezentacje.

To zupełnie inne doniesienia niż te, które przedstawił rosyjski portal MatchTV.ru. Według jego informacji FIFA nie ukarze Rosji żadnym zawieszeniem po przeniesieniu do azjatyckiej federacji piłkarskiej. Portal przekonuje, że byłoby to podwójne karanie, czego światowa federacja na pewno się nie dopuści.

Jednocześnie UEFA ma wysyłać sygnały, że w najbliższych latach Rosji będzie trudno wrócić do europejskiego grania. Aktualnie Rosjanie nie zostali uwzględnieni w losowaniu mistrzostw Europy 2024, a z rozgrywek wykluczone są także juniorskie drużyny narodowe. Rosji nie wolno też ubiegać się o organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2028 i 2032 roku. Ich reprezentacja nie weźmie również udziału w kolejnej edycji Ligi Narodów.

Od lutego Rosja rozegrała trzy mecze towarzyskie. Wszystkie zostały rozegrane z azjatyckimi reprezentacjami. We wrześniu piłkarze trenera Walerego Karpina mierzyli się towarzysko z Kirgistanem (2:1), natomiast w listopadzie rozegrali sparingi z Tadżykistanem i Uzbekistanem (w obu przypadkach było 0:0).