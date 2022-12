Nagły zwrot ws. Cristiano Ronaldo. Portugalczyk o krok od pozostania w Europie

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostaje bez klubu, po tym, jak zerwał kontrakt z Manchesterem United. Portugalczyk był skonfliktowany z trenerem Erikiem ten Hagiem, który nie widział dla niego miejsca w składzie zespołu. Ponadto zawodnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym nie szczędził gorzkich słów w kierunku angielskiego klubu. Obecnie Ronaldo wciąż pozostaje bez nowego pracodawcy, a media informowały i rzekomym transferze do Arabii Saudyjskiej. Teraz w tej sprawie miał nastąpić nagły zwrot akcji.

Cristiano Ronaldo jednak nie dla Saudyjczyków? Oferta z Europy, by grać w Lidze Mistrzów

W ostatnich tygodniach wydawało się, że transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej wydaje się nieunikniony. Portugalczyk miał zarobić w tym klubie aż 75 milionów za rok gry, a przecież w lutym skończy 38 lat. Jego kariera chyli się ku końcowi. Okazuje się jednak, że na taki ruch Cristiano może nie pozwolić ambicja i będzie on chciał znów zagrać w Lidze Mistrzów, której jest najlepszym strzelcem w historii.

- Działania Cristiano potwierdzają to, co powiedziałem kilka dni temu w ESPN. Jorge Mendes i Ronaldo zerwali negocjacje z Al-Nassr po otrzymaniu oferty od europejskiego klubu grającego obecnie w Lidze Mistrzów - informuje katarski dziennikarz Mohamed Al-Kaabi za pośrednictwem Twittera. Nie podaje on jednak nazwy klubu. Wiadomo, że na wiosnę w najważniejszych klubowych rozgrywkach zagrają dwie drużyny z Portugalii. Są to Benfica Lizbona i FC Porto. Ronaldo jest jednak wychowankiem Sportingu Lizbona i prawdopodobnie nie chciałby zagrać w żadnym z tych zespołów.

Do tej pory Cristiano Ronaldo zagrał w Lidze Mistrzów 183 mecze, w których zdobył 140 goli i zaliczył 48 asyst. Czyni go to najlepszym strzelcem w historii tych rozgrywek, z przewagą 11 trafień nad drugim Leo Messim. Ponadto Portugalczyk aż pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów - raz z Manchesterem United i 4 cztery razy z Realem Madryt.