Pokonał Szczęsnego i może trafić do Juve. Głośny transfer mistrza świata o krok

Po zdobyciu mistrzostwa świata w Katarze, wielu piłkarzy reprezentacji Argentyny może szykować się do przeprowadzki. Wcześniej informowaliśmy już o potencjalnych transferach bramkarza Emiliano Martineza i pomocnika Enzo Fernandeza, których z przyjemnością zatrudniłoby wiele klubów ze światowej czołówki. Według Włochów, do tej grupy dołączy Alexis Mac Allister, który już zimą może trafić do Serie A.

Nagroda za sukces

Alexis Mac Allister był bez wątpienia jedną z kluczowych postaci w talii Lionela Scaloniego. Środkowy pomocnik na co dzień grający w zespole Brighton & Howe Albion znakomicie sprawdzał się zarówno w defensywie, jak i ofensywie, m.in. strzelając bramkę reprezentacji Polski czy skutecznie wyłączając z gry środkowych pomocników rywali. Nie bez powodu więc największe kluby w Europie są zainteresowane jego usługami.

Według informacji podawanych przez "La Gazetta dello Sport", już zimą Mac Allister może zmienić barwy klubowe i wzmocnić zespół Juventusu. Porozumienie między klubami ma być już niezwykle blisko, choć wynegocjowana kwota nie jest jeszcze znana. Niewykluczone, że zgodnie z obecną wyceną zawodnika, będzie to około 50 milionów euro.

Z Polski, czy z zagranicy? Nie. Ten, który spodoba się Robertowi Lewandowskiemu

Sezon 2022/2023 jest dla Argentyńczyka bardzo udany. Poza świetnymi występami w Katarze, Mac Allister ma za sobą także bardzo dobrą rundę w Premier League, gdzie w czternastu meczach strzelił pięć goli, rozgrywając ponad 1200 minut. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, jego wycena na portalu transfermarkt wzrosła o ponad 50%, wzrastając z 16 do 42 milionów euro.