Pamiętacie jeszcze Jamesa Rodrigueza? Przypomniał o sobie pięknym golem [WIDEO]

James Rodriguez od września tego roku występuje w Olympiakosie Pireus. Zawodnik regularnie gra w nowym klubie i do tej pory pojawił się na boisku 14 razy. Kolumbijczyk od dawna słynie z pięknych goli z dystansu i przypomniał o sobie w środowym meczu przeciwko Asteras Tripolis.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie następny klub Grzegorza Krychowiaka? "Ma wszystko. Może walczyć o Ligę Mistrzów"

Piękny gol Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk odnalazł się w Olympiakosie Pireus

Rodriguez wyszedł w tym spotkaniu w pierwszym składzie, a Olympiakos od samego początku był stroną przeważającą i objął prowadzenie już w czwartej minucie po golu Pepa Biela. Nieco ponad pół godziny później James Rodriguez sprytnie uwolnił się od rywala i wymienił podania z In-Beom Hwangiem. Kolumbijczyk otrzymał piłkę przed polem karnym i mocnym uderzeniem z dystansu wpakował ją do siatki. Bramkarz odprowadził ją tylko wzrokiem. Było to czwarte trafienie pomocnika w tym sezonie.

W drugiej połowie spotkania Olympiakos nadal miał dużą przewagę i strzelił kolejne trzy gole. Tym razem na listę strzelców wpisali się Cedric Bakambu, Garry Rodrigues i Giorgos Masouras. Ostatecznie drużyna z Pireusu pokonała Asteras 5:0. Dzięki temu zwycięstwu wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli. Obecnie po 15. kolejkach ma na koncie 29 punktów. Do liderującego Panathinaikosu traci dziewięć punktów, a do drugiego AEK-u, sześć. W następnej serii spotkań zmierzy się z AO Ionikosem. To starcie zaplanowane jest na 3 stycznia o 20:30.

Trener Lecha blokuje zagraniczny transfer polskiego talentu. "Mówię jasno"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

James Rodriguez znany jest przede wszystkim z występów w Realu Madryt. W obecnym mistrzu Hiszpanii rozegrał łącznie 125 meczów, w których strzelił 37 goli i zaliczył 42 asysty. Po przygodzie w Madrycie przeniósł się do Bayernu Monachium, a następnie do Evertonu i Al-Rayyan. Rodriguez jest również wielokrotnym reprezentantem Kolumbii, z którą wystąpił na dwóch edycjach mistrzostw świata (w 2014 i w 2018 roku). Łącznie w narodowych barwach zagrał w 89 meczach, zdobywając 25 bramek.

Francja chce dokonać rewolucji. Nieprawdopodobne pomysły trenera