Oficjalnie: Chelsea potwierdza pierwszy zimowy transfer. Wieloletni kontrakt

David Datro Fofana jest uznawany za ogromny talent afrykańskiej piłki. 20-letni iworyjski napastnik był obserwowany od kilku miesięcy przez największe kluby świata. Wyścig o niego wygrała londyńska Chelsea, która wierzy, że ten transfer to inwestycja w przyszłość klubu i szybko się zwróci.

Chelsea ściąga afrykański talent

David Fofana trafił do Molde w lutym 2021 r. Od początku był wyróżniającą się postacią, a jego talent eksplodował w tym roku. W 24 ligowych meczach w barwach norweskiego klubu strzelił 15 goli. Do tego dorzucił 4 trafienia w 10 spotkaniach w ramach europejskich pucharów (kwalifikacje i faza grupowa Ligi Konferencji Europy). Molde podpisało z nim czteroletni kontrakt, a sprzedało go do Chelsea po mniej niż dwóch latach trwania umowy. Norwegowie mają nosa do utalentowanych napastników. W latach 2017-2019 w tym klubie grał Erling Haaland.

Transfermarkt wycenia go na 7 mln euro, ale londyńczycy zapłacili za Iworyjczyka znacznie więcej. Fabrizio Romano informował o kwocie rzędu 12 mln euro. Fofana jest już po testach medycznych i ma podpisać wieloletni kontrakt z "The Blues".

Napastnik wyróżnia się dryblingiem, szybkością i dużym zaangażowaniem w akcje ofensywne. Nie jest typem klasycznego snajpera, który żyje z podań w pole karne. Sam potrafi wywalczyć piłkę daleko od bramki i przeprowadzić indywidualną akcję.

W Londynie są przekonani, że Fofana szybko się zaaklimatyzuje i odnajdzie w pierwszym składzie. Dla władz Chelsea ten transfer to inwestycja w teraźniejszość i przyszłość.

To pierwszy zakup londyńczyków w zimowym okienku transferowym. W styczniu do klubu przyjdzie jeszcze kupiony latem Gabriel Slonina. Amerykański bramkarz z polskimi korzeniami spędził ostatnie miesiące na wypożyczeniu w Chicago Fire.