Francja chce dokonać rewolucji. Nieprawdopodobne pomysły trenera

Pomysłu Tudora są inspirowane zaleceniami FIFA z czasów mundialu w Katarze. Światowa federacja nalegała, by sędziowie doliczali więcej minut do meczu, by zrekompensować każdą przerwę i zwiększyć efektowny czas gry.

Rewolucyjne pomysły prosto z Francji

Według Tudora połowy meczów w piłce nożnej należy skrócić do 30 minut. Rezygnacja z podstawowych 45 minut miałaby zwiększyć efektywność akcji, intensywność spotkań i podniesie ich atrakcyjność.

- Zawsze jestem zwolennikiem ulepszeń w piłce nożnej. Gdyby istniał format dwóch połów po 30 minut efektywnego czasu gry, byłoby lepiej - powiedział trener Marsylii na ostatniej konferencji prasowej.

Nie jest pierwszym, który mówi o takim pomyśle. Takie głosy przewijały się wśród działaczy FIFA, a testy nowego formatu zapowiadano kilka miesięcy temu w Portugalii.

Tudor uważa też, że Ligue 1 powinno dawać więcej czasu sędziom na pracę z VAR-em i nie powinno to być traktowane przez oceniających delegatów jako przyznanie się do błędnej decyzji. Na niekorzystaniu z VAR-u na mundialu zyskał Szymon Marciniak, który poprowadził mecz finałowy. Wszystkie jego decyzje na MŚ były prawidłowe.

- Chciałbym zobaczyć więcej VAR-u we Francji. W naszych meczach sędzia nigdy nie został wezwany przez VAR. To jest coś nie do pomyślenia. Można było uniknąć dwóch lub trzech błędów, gdyby był VAR. Uważam to za naprawdę dziwne. Dobrze byłoby wprowadzić ulepszenia - stwierdził trener Marsylii.

VAR funkcjonuje w światowej piłce od 2016 r. W czerwcu tamtego roku Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) zatwierdziła w oficjalnych przepisach gry możliwość wykorzystania systemu. W sierpniu przetestowano go pierwszy raz.