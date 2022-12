"Wielki Szu polskiej piłki" nie chciał wchodzić w ten świat. "Brał psa do restauracji i zamawiał mu stek"

Był piłkarzem, trenerem, kierownikiem, skautem, komentatorem. Wokół ukochanego futbolu działał z każdej możliwej strony. To świadczyło o jego wszechstronności i o tym, że niemal w każdej piłkarskiej roli umiał się odnaleźć. W sporcie szło mu lepiej niż w życiu prywatnym. O wspomnienia dotyczące zmarłego we wtorek Andrzeja Iwana poprosiliśmy tych, z którymi pracował - i na boisku, i w szatni, i telewizyjnym studiu.

W ten świat Iwan nie chciał wchodzić

Trener Przemysław Cecherz prowadził m.in Wisłę Płock, Znicz Pruszków, GKS Tychy, Raków Częstochowa, Chojniczankę Chojnice, a ostatnio Wieczystą Kraków. Tam codziennie widywał się i współpracował z Iwanem, który był dyrektorem sportowym drużyny.

- Znaliśmy się jeszcze z czasów, w których prowadziłem Kolejarza Stróże. Andrzej często do Stróży przyjeżdżał. Uwielbiałem jego komentarz i wspólne rozmowy. Od tego czasu trzymaliśmy kontakt. To chyba on zaproponował mnie dekadę później do pracy w Wieczystej, choć tego wprost nigdy mi nie powiedział. W każdym razie razem z właścicielem Wojciechem Kwietniem złożyli propozycję nie do odrzucenia. Ja się z Andrzejem dobrze dogadywałem, mieliśmy podobne spojrzenia na pikę, na ludzi, podobnie ocenialiśmy pewne sytuacje. To wychodziło przy różnych spotkaniach i pewnie dlatego chciał potem ze mną pracować w Wieczystej - mówi Sport.pl Cecherz.

Gdy pytamy go, jak ocenia klubową działalność Iwana już po karierze piłkarskiej, wyjaśnia:

Gdy pytamy go, jak ocenia klubową działalność Iwana już po karierze piłkarskiej, wyjaśnia: - Wiem, że jedyną rzeczą, której Andrzej nie chciał i chyba nie mógłby długo robić, była trenerka. To się wydaje naturalne, że każdy piłkarz po skończeniu kariery myślał o byciu szkoleniowcem, ale Andrzeja zraziło do tego parę spraw. Kiedy on w to wchodził, to były czasy największej korupcji w polskim futbolu. On krzywił się, kiedy wyczuwał ustawione mecze. To był człowiek, który nie gryzł się w język, każdemu prosto z mostu mówił prawdę, to był dla niego inny świat, w który nie chciał wchodzić - wyjaśnia Cecherz. Dodaje, że w każdej innej roli czuł się dobrze i był szczęśliwy będąc przy futbolu.

- W roli skauta, czy osoby oceniającej przydatność zawodników odnajdywał się znakomicie. Bez analiz, komputerów, Instatów on jak kogoś obserwował, to rzadko kiedy się mylił. Miał oko do młodych graczy, jak widział trening, sparing, mecz, zawsze miał twardą i kompletną ocenę. Nie musiał oglądać nagrania ze spotkania drugi raz, bo nawet w rozmowach na gorąco, podawał minutę, w której dany zawodnik przeprowadzał jakąś akcję, którą oczywiście całą doskonale pamiętał. Chyba też dzięki tej pamięci i dobrej analizie był znakomitym komentatorem. Prawdziwym ekspertem, skupiającym się nie na wydarzeniach pozaboiskowych, ale na meczu. On trafnie oceniał to, co widział - mówi Cecherz.

- Zawsze mówił prawdę, nigdy się nie hamował. Myślał, że ludzie go przez to nie lubią. A ja właśnie myślę, że za to go cenili. Powiedział prawdę, ale nigdy nikogo nie skrzywdził i nie miał takich intencji, nie odgrywał się, nikomu nie życzył źle. Zapamiętam go jako dobrego człowieka - dodaje nasz rozmówca. Trener, który z Iwanem miał stały kontakt, nie zdążył porozmawiać z nim przed świętami Bożego Narodzenia.

- Dzwoniłem z życzeniami, ale się nie dodzwoniłem. Kiedyś mówił, że nie lubi przedświątecznego czasu i tysiąca telefonów i zwykle tydzień przed świętami telefon wyłączał. Pomyślałem, że teraz jest tak samo. Na 10 telefonów łapałem go może ze dwa razy, zwykle, kiedy zadzwoniłem dużo wcześniej. Teraz pogadać już się nie udało - mówi Cecherz.

Szyfrant Zielonka i dziecięce notatki na sześć kolorów

Przed świętami do Iwana nie dodzwonił się również Leszek Bartnicki. Niegdyś dziennikarz i komentator Orange Sport i Polsatu Sport, a potem dyrektor Chojniczanki, prezes Motoru Lublin, a obecnie prezes GKS Tychy. Bartnicki przez siedem lat komentował z Iwanem mecze, najpierw ekstraklasy, a potem I ligi.

- Iwan był błyskotliwy, miał dowcip sytuacyjny, to samo poczucie humoru co ja, a do tego doskonałą pamięć. Pracowało nam się znakomicie. Ta jego dobra pamięć nie dotyczyła tylko piłki, ale innych dziedzin, historii czy muzyki. Zawsze śmiałem się, jak patrzyłem na jego notatki, bo wyglądały jak zapiski dziecka ze szkoły. Wszystko było ładnie pozakreślane na sześć kolorów. On z moich notatek drobnym druczkiem też się śmiał. Mówił na mnie "szyfrant Zielonka", nawiązując do ważnego funkcjonariusza wywiadu wojskowego, specjalisty od szyfrowania - mówi nam Bartnicki.

- Pierwszy skomentowany wspólnie mecz? Szczególny. To był luty 2009 r. i starcie Polonii Bytom z "jego" Wisłą Kraków, z tym że Polonię prowadził jego dobry kolega z Wisły Marek Motyka, więc były emocje. Potem wielokrotnie na mecze przejechaliśmy razem całą Polskę. On zawsze prowadził samochód i często wybierał taką drogę, by unikać autostrad i dróg szybkiego ruchu. Jeździliśmy więc drogami lokalnymi. Można było w ten sposób trochę po drodze zwiedzić, tu zobaczyć jakiś piękny stary kościół, tam zatrzymać się w lokalnej restauracji na obiad. Jak jeździliśmy na północ Polski, przeważnie były to smażalnie ryb. Andrzej uwielbiał ryby, w ogóle lubił jeść, choć może na takiego nie wyglądał. Był jedynym człowiekiem, który w jednej z warszawskich restauracji z polską kuchnią niedaleko siedziby Orange Sport był w stanie zjeść całego kotleta schabowego, a schabowe dawali tam na cały talerz. Wszyscy brali je na pół. Andrzej sam zjadał całego schaboszczaka, obficie go sobie pieprząc. Zresztą mało osób wie, że znakomicie gotował. Przywoził mi często do Warszawy tatar, który sam robił. Nie znam też drugiej takiej osoby, która piła tyle kawy co "Ajwen". Pił ich po kilkanaście dziennie - wspomina. Bartnicki uważa, że przygoda Iwana z zapleczem ekstraklasy bardzo mu służyła.

- Pierwsza liga mu bardzo odpowiadała. Było się w niej bliżej ludzi niż w ekstraklasie, wszyscy byli bardziej otwarci, on dobrze się w tym odnajdował, to było swojskie. Zresztą znał tam wiele osób. Kiedyś jak byliśmy w Brzesku na meczu Okocimskiego, drużyny, którą kiedyś prowadził, pokazywał mi krzaki. Mówił, że trzeba uważać, bo tu zawsze było gniazdo os. Okazało się, że on miał uczulenie na owady. Kiedyś coś ugryzło go w samochodzie, to ledwo do domu dojechał - wspomina Bartnicki.

Oko Iwana, czyli dawna wersja Moneyball

Kolega Iwana wspomina, że Iwan cenił też niezależność, więc praca komentatora czy skauta bardzo mu odpowiadała.

- Nie pasowało mu życie korporacyjne, strój, biurko i wszystko, co się z tym wiąże. Zresztą on był zaprzeczeniem idei Moneyball, sportu rozkładanego na czynniki pierwsze przez pryzmat liczb, statystyk, analiz, wyciągania wniosków z danych. By coś zanalizować, wystarczyło jego oko. Miał do piłkarzy niesamowitą czutkę. Widział gracza przez pięć minut i już wiedział, czy ten ma papiery na grę. Wielu takich graczy, którym kiedyś zapowiedział kariery, rzeczywiście wyszło na dobrych piłkarzy - mówi. Chociaż wokół Iwana zwykle sporo było też smutnych historii związanych z alkoholem czy hazardem, to przed meczami w roli komentatora były reprezentant Polski był profesjonalny.

- Wiadomo, że alkohol był obecny w jego życiu, ale przed siedem lat wspólnego komentowania ani razu nie był nietrzeźwy czy skacowany, zawsze podchodził profesjonalnie. Podczas jednego meczu z 2009 r. w Kielcach, który robił z moim kolegą, ktoś zarzucał mu, że był wstawiony. To był dzień, w którym wyszedł ze szpitala, po próbie samobójczej. Był po tabletkach – wspomina Bartnicki. Obecny prezes GKS Tychy zapamięta Iwana jako człowieka o wielkim sercu.

- Legendą obrosło, jak traktował swego psa Franka, rasa amstaff, więc duże zwierzę. Uwielbiał go bardzo, zabierał go na lody, a nawet do restauracji i zamawiał psu stek. Kiedyś po meczu gdzieś w Polsce jedliśmy kolacje, a do Andrzeja zadzwoniła żona. Miała gorączkę, była chora. Powiedziałem Andrzejowi, by wsiadł w auto i od razu jechał do niej do Krakowa. Stwierdził, że to dobry pomysł, bo się też zorientował, że nikt z psem nie wyjdzie - uśmiecha się Bartnicki. Przyznaje jednak, że rodzina była dla niego ważna.

- Oczkiem w głowie była jego wnuczka Zuzia, która mieszkała w Niemczech pod Poczdamem. Uwielbiał do niej jeździć i spędzać z nią czas, bawić się. To chyba była jedyna osoba, która mogłaby wpłynąć, aby kiedyś udało mu się "nawrócić" - ocenia to Bartnicki. Z pamiątek po koledze został mu m.in. prezent wręczony na jednym z meczów przez kibica z Siedlec - karykatura obu komentatorów. Bartnicki trzyma ją do tej pory w biurku.

Karykatura Andrzeja Iwana i Leszka Bartnickiego rys. Kamil Ułasiuk

"Wielki Szu polskiej piłki"

O talencie piłkarskim Iwana wspomina każdy, kto z nim grał. A Iwan już jako 17-latek grał z dorosłymi. Tak było w Wiśle Kraków, w juniorskiej kadrze zadebiutował w wieku 19 lat i szybko, bo 1978 roku pojechał na swe pierwsze MŚ.

- Graliśmy razem i dobrze znaliśmy się z reprezentacji. Bywało, że mieszkaliśmy nawet w jednym pokoju już na MŚ juniorów, a potem w dorosłej reprezentacji. Dlatego uważam, że Iwan był znakomitym piłkarzem, który mógł zrobić jeszcze większą karierę. Na MŚ w 1982 wydawał się następcą doświadczonego Andrzeja Szarmacha. Szkoda tej kontuzji, którą Iwan złapał w drugim meczu mundialu, więc tamte zawody dalej oglądaliśmy już razem z boku – wspomina nam Jacek Kazimierski. Kazimierski to rówieśnik Iwana, kolega z reprezentacji U-18, z którą zdobyli brązowy medal nieoficjalnych ME, a potem w 1982 r. pojechali razem na mundial w Hiszpanii.

- Cóż, był charakterny, bezkompromisowy, ale też swój chłop, taki z którym zawsze chciało się pogadać, powygłupiać. On był lubiany chyba przez wszystkich reprezentantów. Oczywiście już w tamtych czasach było widać u niego inklinacje do rzeczy, które go potem zgubiły, bo lubił sobie pogadać przy alkoholu, ale też miał bardzo mocny organizm. Kiedy inni wypili kilka piw, to miewali różne problemy, po Andrzeju niemal nigdy nie było tego widać. Pewnie też dlatego miał do tego taką lekkość. Miał też żyłkę hazardzisty i ten nałóg też się za nim ciągnął. To był taki Wielki Szu polskiej piłki - porównuje Kazimierski, który przypomina, że Iwan niczym kot zwykle spadał na cztery łapy i nie raz wywinął się śmierci. Dlatego smutna informacja z końca grudnia także i jego zaskoczyła.

- Widywałem się z nim na stadionach, też na niższych ligach, zawsze przy okazji serdecznie pogadaliśmy. Pamiętam też spotkanie, który prezes PZPN Zbigniew Boniek zorganizował w Gdańsku z okazji 35-lecia medalu na mundialu w Hiszpanii. To był miły czas, gdzie wszyscy kadrowicze mogli ze sobą na spokojnie porozmawiać. Iwan też tam był. Z Iwanem o piłce zawsze rozmawiało się dobrze, miał takie analityczne, trenerskie oko, potrafił trafnie ocenić piłkarza. No ale by być trenerem, trzeba być osobą poukładaną. A Iwan chodził swoimi ścieżkami - puentuje Kazimierski.