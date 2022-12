Manchester United wybiera z pięciu wielkich nazwisk. Reakcja na transferowe fiasko

Manchester United od dłuższego czasu bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. "Czerwone Diabły" obecnie poszukują napastnika, który zastąpi Cristiano Ronaldo. Na liście życzeń klubu znajduje się obecnie pięciu wyróżniających się zawodników, z których jeden może trafić do klubu już zimą.

Nieudane negocjacje

Jeszcze w trakcie mistrzostw świata w Katarze rozpoczęła się walka największych klubów w Europie o napastnika PSV, Cody'ego Gakpo. Holender miał być blisko podpisania kontraktu z Manchesterem United, lecz ostatecznie wybrał Liverpool. To zmusiło Erika Ten Haga i jego współpracowników do kontynuowania poszukiwań.

Pięciu kandydatów

Według informacji podawanych przez "The Sun" obecnie na liście życzeń "Czerwonych Diabłów" znajduje się pięciu zawodników, którzy mogą dołączyć do klubu już podczas zimowego okienka transferowego. Są to młody napastnik Benfiki Goncalo Ramos, który dał o sobie znać w meczu 1/8 finału mundialu, strzelając hat-tricka Szwajcarom, gwiazda Atletico Madryt Joao Felix, 18-letni talent Youssoufa Moukoko z Borussii Dortmund, o którego walczy także Chelsea, kolega z zespołu Arkadiusza Milika Dusan Vlahovic oraz wypychany z FC Barcelony Memphis Depay, który w przeszłości reprezentował już barwy Manchesteru United.

Na ten moment trudno wskazać faworyta, który może stać się zawodnikiem "Czerwonych Diabłów". Wiele zależy od potencjalnych kwot odstępnego, jakie kluby wymienionych zawodników mogą życzyć sobie za kartę zawodnika.

Choć w ostatnich latach Manchester United wydawał na transfery bardzo duże pieniądze, nie jest pewne, czy tym razem będzie podobnie. Należy bowiem pamiętać, że rodzina Glazerów, rządząca utytułowanym klubem, jest w trakcie poszukiwania kupców, którzy chcieliby przejąć ekipę z Old Trafford.

