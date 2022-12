Syn Cristiano Ronaldo ma nowy klub. Znakomity wybór

Cristiano Ronaldo Junior jest najstarszym synem Cristiano Ronaldo. Urodził się 17 czerwca 2010 roku i pierwsze piłkarskie kroki stawia w zespołach młodzieżowych klubów, w których gra jego ojciec. Ostatnio związany był z zespołem młodzieżowym Manchesteru United, ale po odejściu Ronaldo seniora z angielskiego klubu, 12-latek również opuścił Wyspy Brytyjskie. Teraz ma już nowy klub, w którym zagra w starszej grupie wiekowej.

Cristiano Ronaldo Junior ma nowy klub. Zagra w starszej kategorii wiekowej z powodu wielkiego talentu

O najstarszym synu portugalskiej gwiazdy zaczęło robić się głośno, kiedy to podczas gry w młodzieżowych zespołach Juventusu mógł popisać się imponującymi statystykami. W październiku 2019 roku statystycy wyliczyli, że w 23 meczach, Ronaldo Junior zdobył 58 goli i zaliczył 18 asyst. Wtedy również media donosiły, że młody talent, podobnie jak ojciec, dużo trenuje na siłowni i poza treningami w klubie, nieustannie szkoli się pod okiem Cristiano Ronaldo.

W ostatnim czasie "Cristianinho" związany był z młodzieżowymi drużynami Manchesteru United, a konkretnie z drużyną U-14. Z powodu talentu 12-latek grał ze starszymi zawodnikami i na boisku radził sobie świetnie. W ostatnich 20 meczach zdołał zdobyć 50 goli. Teraz ma już jednak nowy klub.

Edu Cornago informuje, że Cristiano Ronaldo Junior został zawodnikiem drużyny U-14 Realu Madryt. Po mundialu jego ojciec trenował w ośrodkach klubu, przygotowując się do następnego transferu, a w tym czasie madrycki klub miał zwrócić się właśnie w kierunku Juniora. Dla młodego gracza to bardzo dobry wybór. To właśnie w Realu stawiał on pierwsze piłkarskie kroki, zanim jego ojciec przeniósł się do Juventusu w lipcu 2018 roku. Według niektórych źródeł młody adept futbolu został już oficjalnie zarejestrowany jako zawodnik Realu Madryt.

Cristiano Ronaldo w latach 2009-2018 był piłkarzem Realu Madryt. W jego barwach zagrał 438 spotkań, w których zdobył 450 goli i zaliczył 131 asyst.