Piłkarski oszust poszedł na całość. A potem wszystko opisał w swojej książce

Trzeba przyznać, że Gregoire Akcelrod był niezwykle pomysłowym człowiekiem. Wymyślił sobie, że stworzy fałszywe portfolio oraz stronę internetową i zostanie profesjonalnym piłkarzem. Do osiągnięcia celu Akcelrodowi zabrało niewiele. Konkretniej, kilkanaście godzin. Szanse na futbolową karierę zniszczyli mu kibice PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Gregoire Akcelrod został piłkarskim oszustem. Nie umiał nawet kopnąć piłki

Historia Akcelroda rozpoczyna się w młodym wieku, kiedy ojciec amatora zabronił mu gry w piłkę, ze względu na brak umiejętności. Młodzieniec nie zamierzał jednak porzucić marzeń i chciał za wszelką cenę spróbować sił w jakimś profesjonalnym klubie piłkarskim. Francuz był zawodnikiem amatorskiej drużyny Paris Saint-Germain, która występowała na poziomie piątej lidze francuskiej.

Akcelrod pozostawał niezwykle zdeterminowany, aby wyrwać się z poziomu amatorskiego. Rozpoczął wysyłanie swojego fałszywego CV - składającego się z podrobionych relacji meczowych oraz tekstów ze spotkań PSG, w których usuwał m.in. nazwisko Nicolasa Anelki i wklejał swoje - do większości europejskich zespołów. Profil piłkarza trafił m.in. do Chelsea, Manchesteru City czy Arsenalu - żaden z nich nie dał się jednak nabrać na sztuczkę amatora.

Kolejne kluby "zaatakowane" przez zawodnika to: Swindon Town, Norwich City, Bournemouth i szkockie drużyny Falkirk i Dundee United. Okazało się, że kluby z Wysp Brytyjskich "łyknęły bajerę" obywatela Francji, zapraszając go na testy. Nic jednak nie wyszło z zagranicznego transferu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Akcelrod podpisał już kontrakt z CSKA Sofia. Wszystko zniszczyli kibice PSG

W 2009 roku Akcelrod był jednak o krok od szczęścia. Odrzucił ofertę zespołu z Luksemburga i był już gotowy na podpisanie kontraktu z bułgarskim zespołem CSKA Sofia. Władze zespołu dały się nabrać i od razu wyraziły zainteresowanie Francuzem, szukając wzmocnień przed zbliżającymi się kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. Zawodnik przyleciał na testy, po których zaproponowano mu 15 tysięcy funtów tygodniowo. Wszystko było uzgodnione. Wydawało się, że Akcelrod spełni swoje marzenie.

- Zrobili mi zdjęcie w koszulce klubowej, podpisałem nawet kontrakt, ale plan zrujnowali kibice PSG. Jeden z fanów CSKA zapytał na forum Paris Saint-Germain o opinię na mój temat. Nikt mnie jednak nie znał. Zorientowali się, że to oszustwo. Sprawą zainteresowali się dziennikarze z Sofii i wszystko się wydało - mówił na łamach "Daily Mail".

Dziś 40-letni Akcelrod porzucił plany o europejskiej karierze, ale nadal chce grać w piłkę. Francuz wydał nawet biografię ("Pro za wszelką cenę"), w której przestrzega innych przed swoją przygodą, trzymając się jednak własnego zdania. - We Francji za bardzo patrzy się na CV, za mało na człowieka i na to, co potrafi naprawdę - podsumował.