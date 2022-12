Legenda Ajaksu odchodzi. Umowa nagle rozwiązana

Daley Blind wrócił niedawno z zakończonych mistrzostw świata w Katarze. Obrońca doszedł z reprezentacją Holandii do ćwierćfinału, jednak tam "Pomarańczowi" musieli uznać wyższość aktualnych mistrzów świata, czyli Argentyńczyków, którzy wygrali po rzutach karnych.

32-latek był pierwszym wyborem trenera Louisa van Gaala, grając zazwyczaj na pozycji lewego wahadłowego. Podczas całego turnieju Blind rozegrał łącznie 424 minuty i zdobył nawet gola w 1/8 finału przeciwko USA. Po MŚ okazuje się, że były pomocnik Manchesteru United nie ma gdzie wracać.

Ajax Amsterdam rozwiązało kontrakt z Daleyem Blindem

Biuro prasowe Ajaksu Amsterdam poinformowało, że kontrakt Daleya Blinda zostanie rozwiązany z końcem grudnia 2022 roku. Zawodnik nie wypełni tym samym pierwotnej umowy, która miała obowiązywać do czerwca 2023 roku.

Blind zadebiutował w barwach Ajaksu w sezonie 2008/09, zaliczając pięć występów w Eredivisie oraz po jednym w Pucharze Holandii i Pucharze UEFA. Następnie przeniósł się na roczne wypożyczenie do Groningen, gdzie miał złapać więcej minut na murawie. Po powrocie do Amsterdamu zaczął już grać regularnie i przez cztery kolejne sezony był pewnym punktem w składzie Franka de Boera. Bardzo dobry mundial w Brazylii zaowocował transferem Blinda do Manchesteru United, z którym w 2017 roku sięgnął po Ligę Europy. W 2018 roku powrócił do Ajaksu, w którym przez ostatnie lata był jednym z liderów formacji defensywnej.

Według Transfermarktu zainteresowanie Blindem przejawia aktualnie belgijski zespół z Antwerpii. Szkoleniowcem tej drużyny jest legenda holenderskiej piłki nożnej Mark van Bommel. Antwerpia zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Jupiler League.