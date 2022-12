Dostał piłkę metr przed bramką. Niebywałe [WIDEO]

Po przerwie na mistrzostwa świata w Katarze do gry wracają kolejne rozgrywki ligowe. W niektórych zakątkach świata toczy się jednak w dalszym ciągu rywalizacja drużyn narodowych. W Malezji odbywa się turniej AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, czyli mistrzostwa krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Kolega byłego piłkarza Lechii Gdańsk autorem pudła roku? Jak on tego nie trafił

Rozgrywki te przeszłyby zapewne niezauważone przez znaczną większość kibiców futbolu, gdyby nie poniedziałkowy mecz pomiędzy reprezentacjami Brunei i Indonezji. Indonezyjczycy bez najmniejszych problemów wygrali aż 7:0, a jedną z bramek zdobył doskonale znany fanom ekstraklasy Egy Maulana Vikri - piłkarz Lechii Gdańsk w latach 2018-2021. Spotkanie "rozsławił" jednak jego kolega z drużyny, Hansamu Yama.

Była druga połowa meczu. Indonezja prowadziła w 51. minucie 2:0 i szukała okazji do zdobycia kolejnych bramek. Wówczas w idealnej sytuacji znalazł się wspomniany Yama. Jego koledzy przeprowadzili ładną, składną akcję, która zmyliła obrońców Brunei. Answani Bahar wbiegł w pole karne i zagrał wzdłuż bramki. Piłka minęła już wszystkich zawodników i bramkarza i znalazła się metr od linii bramkowej, na nodze właśnie Hansamu Yamy.

Obrońca musiał tylko skierować ją do pustej bramki. Jednak, co zrobił? Ku zaskoczeniu wszystkich, nie trafił a najbliższej możliwej odległości. Trącił piłkę tak, że ta jakimś cudem przeleciała ponad poprzeczką. - Czy to pudło turnieju? To może być pudło roku w futbolu - mówili komentatorzy tego spotkania, którzy nie mogli uwierzyć w to, co właśnie się stało. - Yama jest stoperem, to fakt. Ale jest w złym polu karnym, by dokonywać takich wybić piłki - dodali żartobliwie.

Wideo z niewiarygodnym pudłem Indonezyjczyka szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Kiks można obejrzeć na poniższym tweecie, a także na zapisie transmisji z meczu na platformie YouTube.

Na szczęście dla niefortunnego strzelca, jego pudło nie miało wpływu na wynik jego drużyny. Jak już wspominaliśmy, Indonezja wygrała 7:0 i obecnie zajmuje drugie miejsce w grupie A AFF Cup za Tajlandią. Brunei natomiast okupuje ostatnią pozycję. W trzech meczach drużyna strzeliła tylko jednego gola, a straciła aż siedemnaście.

