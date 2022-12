Prezes Al-Nassr komentuje informacje o transferze Ronaldo. "Hiszpańskie media kłamią"

Ostatnie dni to lawina doniesień w sprawie transferu Cristiano Ronaldo do saudyjskiego Al-Nassr. 37-letni Portugalczyk przed mistrzostwami w Katarze rozwiązał umowę z Manchesterem United i od tego czasu jest łączony z wieloma klubami, a ostatecznie ma trafić do ekipy z Arabii Saudyjskiej. Na temat jego przyszłości wypowiedział się nawet prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. - Według moich informacji Ronaldo trafi do Arabii Saudyjskiej i tam podpisze kontrakt - powiedział.

Prezes Al-Nassr ucina plotki o transferze Ronaldo

Przed świętami Bożego Narodzenia hiszpańska "Marca" poinformowała, że Ronaldo podpisze kontrakt do 2030 r., ale w roli piłkarza będzie to "jedynie" dwa i pół roku. Przez pozostały czas umowy będzie on pełnił funkcję ambasadora kandydatury Arabii Saudyjskiej wraz z Egiptem i Grecją na organizację mistrzostw świata w 2030 roku.

Wynagrodzenie miało wynosić 200 mln euro za każdy rok, ale ta kwota odnosi się jedynie do czasu spędzonego w roli piłkarza. W przypadku bycia ambasadorem ma ona wzrosnąć. Do doniesień "Marki" w bezpośredni sposób odniósł się prezes klubu Al-Nassr. - Te informacje są nieprawdziwe i większość, co zostało powiedziane i napisane w Hiszpanii to kłamstwa - powiedział Musli Al-Muammar.

To nie pierwszy raz, gdy Al-Muammar w taki sposób wypowiada się o transferze Portugalczyka. Jeszcze podczas mundialu mówił, że nie zna takiego zawodnika. - Cristiano był ostatnio zajęty grą w mistrzostwach świata i nie spodziewałem się, że będzie z kimkolwiek negocjował w tym czasie. Nie będę rozmawiał o innych zawodnikach, ale życzę mu wszystkiego najlepszego przy każdej podejmowanej decyzji - dodał prezes Al-Nassr.

Czy Ronaldo ostatecznie dołączy do tego klubu? Wydaje się, że ta opera mydlana jeszcze chwilę potrwa.

Al-Nassr po 10. kolejkach ligi saudyjskiej zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ma punkt przewagi nad drugim Al Shabab.