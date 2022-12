Mateusz Borek apeluje: Niech nam powie, czy któryś z piłkarzy dzwonił do premiera po awansie

Przed świętami na Twitterze doszło do spięcia między Mateuszem Borkiem i Łukaszem Wiśniowskim, dziennikarzami będącymi blisko reprezentacji. Poszło o kwestię porównania sztabów reprezentacji Adama Nawałki i Czesława Michniewicza. Obaj w mocnych słowach przedstawili argumenty. W "Mocy Futbolu" na "Kanale Sportowym" Borek ponownie zwrócił się do Wiśniowskiego, aby ten ujawnił informacje o tzw. aferze premiowej i relacjach piłkarzy z byłym już selekcjonerem.

Borek ponownie zwrócił się do Łukasza Wiśniowskiego. "Na koniec grają piłkarze"

Obaj porównali sztaby oraz piłkarzy reprezentacji Polski na przestrzeni lat, jednak ich opinie znacząco się od siebie różniły.

Komentator Viaplay i TVP Sport postanowił odnieść się do sprzeczki, w którą wdał się z założycielem "FootTrucka". - Ja wiem, co miał na myśli Łukasz Wiśniowski. Prawdopodobnie chodziło mu o to, że jeden z członków wykonywał pewne zadania, chodzi tutaj o montowanie filmików z kamery taktycznej. (...) Nie chcę wchodzić w szczegóły - powiedział Borek.

- Ja myślę, że jak Łukasz Wiśniowski powiedział A, to niech powie B. Jeśli Łukasz Wiśniowski ma cały czas w tej reprezentacji ośmiu czy dziesięciu piłkarzy, to niech nam wszystkim powie, czy któryś z nich dzwonił do premiera po trzecim meczu grupowym, czy nie. Niech powie, piłkarz A ma takie zdanie na temat Michniewicza, piłkarz B ma takie, piłkarz C pod nazwiskiem ma takie - dodał po chwili dziennikarz.

- Ja i tak twierdzę, że na koniec nie grają odprawy, drony, makiety ani rzutniki, tylko grają piłkarze - stwierdził komentator. W dalszym kontekście wypowiedzi Mateusz Borek szczegółowo przeanalizował poszczególnych piłkarzy z reprezentacji Nawałki i Michniewicza, pozostając przy tezie, że skład, którym dysponował ćwierćfinalista Euro 2016, był lepszy od obecnej drużyny narodowej.