Wielka klasa bohatera mundialu. Wiadomo, gdzie trafiły jego rękawice

Dominik Livaković był jednym z najlepszych bramkarzy podczas tegorocznego mundialu. W dużej mierze dzięki jego interwencjom Chorwacja zdołała zdobyć brązowy medal, choćby w ćwierćfinałowym spotkaniu z Brazylią (1:1, k. 4:2) popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami.

Dominik Livaković sprezentował młodemu kibicowi rękawice. "Mój największy idol"

Jakiś czas temu bramkarz wspólnie z redakcją portalu chorwackiego portalu 24sata zorganizował konkurs, w którym do wygrania były jego rękawice. Aby je otrzymać, chętni musieli przesłać wiadomość do Livakovicia i przekonać go, że to właśnie im się one należą.

W konkursie wzięła udział także rodzina Marijanoviciów, która przedstawiła historię siedmioletniego Noaha. Gdy chłopiec się urodził, ważył zaledwie 930 gramów, przez co kolejne dwa miesiące spędził w inkubatorze. Z czasem jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie, dzięki czemu w wieku pięciu lat rozpoczął treningi piłkarskie. Niedługo później pojawił się koronawirus, przez co musiał zrezygnować z gry. - Od tego czasu trenowałem z nim codziennie, bo wiem, jak bardzo to lubi. Cały czas chciał stać na bramce i zdaliśmy sobie sprawę, że jest w tym bardzo dobry - zdradził jego ojciec Danijel. Pół roku temu chłopiec wrócił do zajęć.

W zgłoszeniu Noah szczegółowo opisał drogę, jaką przebył. "Wszystko można osiągnąć, jeśli wierzysz w siebie i podejmujesz walkę. Udowodniłem to i życzę tego reprezentacji Chorwacji. Moim największym marzeniem jest kiedyś zagrać dla reprezentacji tak jak mój największy idol Dominik Livaković. Rękawice bardzo by mnie ucieszyły i nosiłbym je z dumą" – czytamy we fragmencie listu do bramkarza. Gdy ten go przeczytał, nie miał wątpliwości, kto powinien otrzymać nagrodę. Rękawice zostały wysłane do Niemiec, gdzie na co dzień mieszka siedmiolatek.

Dominik Livaković wystąpił w 41 meczach reprezentacji Chorwacji, w 11 z nich zachował czyste konto, w pozostałych przepuścił 47 bramek.