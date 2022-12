Niesamowite. Messi zrobił dokładnie to samo 22 lata temu. "Był za dobry jak na swój wiek" [WIDEO]

Starcie Argentyny z Holandią w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze z pewnością przejdzie do historii mundiali. "Albicelestes" wypuścili prowadzenie 2:0, a "Oranje" doprowadzili do dogrywki spektakularnie rozegranym rzutem wolnym. Mieliśmy istną wojnę na boisku, która zakończyła się dramatyczną serią rzutów karnych. Sędzia pokazał najwięcej żółtych kartek w jednym meczu MŚ. A do tego Lionel Messi popisał się efektowną asystą przy golu na 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożegnanie z mundialem w Katarze. Kulisy Argentyna-Francja

Messi powtórzył zagranie sprzed lat

Messi zagrał wówczas prostopadłą piłkę Nahuela Moliny, bez patrzenia na jego rajd. Obrona holenderska wówczas nie spodziewała się takiego zagrania. Molina zbiegał z prawego skrzydła, a wszyscy defensorzy byli skupieni na Messim i krążącym blisko Julianie Alvarezie. Spodziewali się gry na jedno podanie z napastnikiem Manchesteru City.

To zagranie potwierdziło wybitną formę Messiego na tym mundialu. Jednak identycznie podawał już przed laty, miał to zatem wyćwiczone.

Emiliano Martinez znów zaskakuje. Tym razem tatuażem w nieprzypadkowym miejscu

Odkryto nagranie z jednym z jego meczów w barwach juniorów Newell's Old Boys. Też ściągnął za sobą rywali, by odkryli prawą stronę na wejście kolegi z zespołu i możliwość posłania prostopadłego podania, po którym partner znalazł się w sytuacji sam na sam. Nie spojrzał do przodu, zrobił to intuicyjnie.

Na Twitterze zestawiono asystę z czasów młodości i tę z ćwierćfinału mundialu. Podobieństwo jest uderzające.

Włoski dziennik "La Repubblica" odkrył, że filmik pochodzi z 2000 roku. "Był za dobry jak na swój wiek" - czytamy w gazecie.

Widać, że styl gry Messiego zarysował się już w dzieciństwie. Piłka wręcz kleiła się do jego nogi. Nie musiał robić dużych kroków, by być szybkim. "Ten sam drybling, ta sama magia" - zachwyca się "La Repubblica".

Robert Lewandowski jest sfrustrowany. Piszą o tym Niemcy. "Nie może uwierzyć"

Messi był prawdziwym liderem kadry Argentyny na mundialu. Strzelił siedem goli w całym turnieju (z czego dwa w finale), trafiał do siatki rywali w każdej fazie mundialu. Dostał nagrodę MVP mistrzostw w Katarze (jego druga w karierze) i po raz pierwszy w karierze został mistrzem świata. Sam wcześniej zapowiadał, że to jego ostatni mundial. Przeszedł też do historii jako piłkarz z największą liczbą występów na MŚ (26 meczów).