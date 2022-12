Ukraiński talent blisko transferu. Arsenal chce wydać dziesiątki milionów

Michajło Mudryk, od dłuższego czasu uznawany jest za największy talent ukraińskiej piłki. 21-letni lewoskrzydłowy pokazywał się jesienią z bardzo dobrej strony zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach. W sumie, w 18 meczach udało mu się zdobyć 10 goli i zaliczyć 8 asyst, co zrobiło wielkie wrażenie na skautach z całego świata.

Lider Premier League

Według informacji podawanych przez Fabrizio Romano głównym faworytem do pozyskania młodego zawodnika jest lider Premier League i jedna z największych pozytywnych niespodzianek ligi angielskiej w sezonie 2022/2023, Arsenal.

Na ten moment "Kanonierzy" mieli zaproponować za Mudryka kwotę 40 milionów euro i kolejnych 20 milionów w bonusach. Szachtar jest jednak zdecydowany na sprzedanie piłkarza za zdecydowanie większą kwotę, a to oznacza, że negocjacje nadal będą trwać. Jednocześnie z obozu samego piłkarza dochodzą informacje, jakoby był on poważnie zainteresowany dołączeniem do zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę.

Na ten moment nie wiadomo, czy jakikolwiek inny klub jest zainteresowany usługami niezwykle utalentowanego skrzydłowego. Niewykluczone też, że Szachtar Donieck dołoży wszelkich starań, by Mudryk pozostał zawodnikiem ukraińskiego zespołu do końca sezonu 2022/2023. W przypadku jego dalszych dobrych występów na obu frontach wówczas cena za transfer mogłaby jeszcze wzrosnąć.

W najbliższym czasie Mudryk nie zagra żadnego oficjalnego spotkania. Wraz ze swoim klubem, Ukrainiec wróci do gry 16 lutego podczas pierwszego meczu 1/16 finału Ligi Europy przeciwko francuskiemu Rennes, gdzie stanie m.in. naprzeciwko notującemu bardzo dobry sezon Martinowi Terrierowi.