Nieoficjalnie. FIFA dopuści Rosję do el. MŚ 2026. Nawet jeśli wojna nadal będzie trwać

Od ponad 10 miesięcy tamtejsze kluby oraz reprezentacja nie mogą brać udziału w rozgrywkach międzynarodowych. UEFA i FIFA zawiesiły Rosję po ataku tego kraju na Ukrainę, przez co rosyjskie kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów, a tamtejsza drużyna narodowa z barażu o awans na mistrzostwa świata.

We wtorek na specjalnym posiedzeniu zarządu rosyjskiego związku podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu klubów i drużyny narodowej z europejskiej do azjatyckiej federacji piłkarskiej.

- Mamy szansę na powrót naszej piłki nożnej do oficjalnych turniejów, przejście do AFC daje nam taką możliwość - powiedział szef rosyjskiego związku Aleksander Diukow.

FIFA nie zawiesi Rosji

Wątpliwości co do tej decyzji jednak nie brakowało. Chociaż najważniejsze osoby w rosyjskim futbolu w większości popierają przeniesienie federacji do Azji, to minusy takiego rozwiązania przedstawił dziennikarz rosyjskiego portalu sport-express.

"Jeśli zdecydujecie się na ucieczkę z Europy do Azji, zniszczycie naszą piłkę nożną. Opuszczenie UEFA niemal na pewno będzie nieodwracalne. Pomyślcie tylko: w takim wypadku nasze kluby już nigdy nie zagrają z Realem Madryt, Liverpoolem czy Milanem. Szczytem ich marzeń będą spotkania z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Który kibic woli Al-Hilal od Realu Madryt?" - napisał Igor Rabinier.

Jeszcze innym argumentem była perspektywa zawieszenia przez FIFA. Do poniedziałku wcale nie było pewne, że przeniesienie do azjatyckiej federacji piłkarskiej da Rosji pewność udziału w eliminacjach MŚ w 2026 r. Sceptycy podkreślali, że Rosjanie byli zawieszeni nie tylko przez europejską (UEFA), ale też światową (FIFA) federację.

Inne światło na sprawę rzucił duży rosyjski portal MatchTV.ru. Według jego informacji FIFA nie ukarze Rosji żadnym zawieszeniem po przeniesieniu do azjatyckiej federacji piłkarskiej. Portal przekonuje, że byłoby to podwójne karanie, czego światowa federacja na pewno się nie dopuści.

Oznaczałoby to, że Rosjanie mieliby możliwość startu w eliminacjach do kolejnego mundialu. By tak się stało tamtejsza federacja musi zdecydować o odejściu od UEFA i zgłoszeniu się do kwalifikacji w Azji do końca bieżącego roku.

Mistrzostwa świata w 2026 r. odbędą się w dniach od 8 czerwca do 3 lipca w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Będzie to pierwszy turniej, w którym udział wezmą nie 32, a 48 reprezentacji.