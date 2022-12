Nowe informacje ws. Pelego. Pożegnał się z rodziną [WIDEO]

Pele przebywa w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Kolejne złe informacje związane ze zdrowiem Pele pojawiły się w środę 21 grudnia. "Choroba nowotworowa postępuje i wymaga większej opieki związanej z dysfunkcjami nerek i serca" - przekazał szpital. "Trwamy w walce i w wierze. Jeszcze jedna noc razem" - napisała Kely Nascimento, córka byłego piłkarza.

"Pele pożegnał się z rodziną". Złe informacje z Brazylii

W poniedziałek 26 grudnia pojawiły się kolejne złe informacje związane z Pele i jego sytuacją zdrowotną. Armando Villota Esparza, szef organizacji praw człowieka AGORA Club opublikował wideo na Twitterze, na którym najbliżsi przebywali z Pele w pokoju szpitalnym. "Pele wkrótce nas opuści, rodzina upubliczniła kilka nagrań z jego pożegnania. On wie, że jego odejście jest nieuchronne. Pele to prawdziwa legenda i jest królem piłki nożnej na wieki wieków. Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne" - napisał Esparza.

Pele zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy i od tego czasu przebywa pod ścisłą opieką lekarską. Wcześniej pojawiały się informacje, że Pele znalazł się na oddziale paliatywnym i jego stan jest krytyczny, ale te plotki zdementowała córka Brazylijczyka, Flavia Nascimento. - To dość niesprawiedliwe, że ludzie mówią, że jest w stanie krytycznym. Ojciec nie jest pod opieką paliatywną. Uwierzcie nam, to nieprawda - mówiła kobieta w rozmowie z Globo TV.

Pele jest jedynym piłkarzem w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.