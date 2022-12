"Święta były spokojne, dopóki nie zrzucili bomby". To będzie nowy trener Brazylii?

Reprezentacja Brazylii szuka nowego selekcjonera po nieudanych mistrzostwach świata w Katarze. Kadra prowadzona przez Titego zakończyła rywalizację na etapie ćwierćfinału, gdzie Chorwacja wyeliminowała faworyta po rzutach karnych. - Jak powiedziałem, mój cykl się kończy. Powiedziałem to ponad półtora roku temu. Nie jestem człowiekiem, który rzuca słowa na wiatr - mówił były selekcjoner Brazylijczyków na pożegnalnej konferencji prasowej. Media od kilkunastu dni podają kolejnych kandydatów na to stanowisko.

Francuzi zaskoczyli. Argentyńczyk obejmie reprezentację Brazylii? "Nie do pomyślenia"

Francuski dziennik "L'Equipe" podał listę kandydatów, którzy mogą być rozważani do objęcia reprezentacji Brazylii. Wydaje się, że faworytem na to stanowisko jest Zinedine Zidane, który pozostaje bez pracy od maja 2021 roku. "Następcą Titego na ławce rezerwowych Brazylii powinien być wolny, zagraniczny i doświadczony trener. Profil Zinedine'a Zidane'a idealnie pasuje" - czytamy w artykule. Poza Zidane'em "L'Equipe" wymienia Carlo Ancelottiego, Thomasa Tuchela, Roberto Martineza czy Rafaela Beniteza.

Sporym zaskoczeniem jest obecność Argentyńczyka Marcelo Gallardo, który w latach 2014-2022 odpowiadał za wyniki River Plate. Od początku Nowego Roku jego miejsce zajmie Martin Demichelis. Argentyńczycy byli zaskoczeni obecnością Gallardo w gronie kandydatów na stanowisko selekcjonera Brazylii. "Święta były spokojne, dopóki Francuzi nie zrzucili bomby. Abstrahując od tych informacji, nie do pomyślenia wydaje się, że Gallardo obejmie kadrę Brazylii" - pisze argentyńska telewizja TyC Sports.

Dodatkowo argentyńskie media podają, że Marcelo Gallardo byłby skłonny wejść do piłki reprezentacyjnej, jeśli dostałby ofertę z rodzimej federacji. "Gallardo wyznał swoim najbliższym, że jego zamysłem jest co najmniej półroczna przerwa przed podjęciem nowego wyzwania" - dodaje TyC Sports. Dawniej Gallardo był przymierzany do objęcia takich klubów jak FC Barcelona, PSG, Southampton czy Olympique Lyon. Gallardo zdobył z River Plate m.in. dwa puchary Copa Libertadores, Copa Sudamericana czy trzy puchary Argentyny.