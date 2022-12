Ronaldo dostał taki prezent, że szczęka opada. Georgina poszła na całość

Mundial w Katarze był najprawdopodobniej ostatnim w karierze piłkarskiej Cristiano Ronaldo. Portugalczyk może mówić o niepowodzeniu i rozczarowaniu, odpadając z reprezentacją w ćwierćfinale. Tuż po zakończeniu udziału w turnieju wrócił do domu, gdzie mógł przygotować się do świąt Bożego Narodzenia i rozmyślać nad swoją przeszłością. Ten świąteczny okres zdecydowanie umilił mu prezent od życiowej partnerki. I to nie byle jaki prezent - drogi i luksusowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener wygnał zawodnika z boiska

Wyjątkowy prezent dla Cristiano Ronaldo

Po ostatnich burzliwych miesiącach Ronaldo może zaznać trochę spokoju w domu, spędzając czas razem z dziećmi i partnerką Georginą Rodriguez. Kobieta sprawiła piłkarzowi drogi prezent świąteczny, kupując mu jeden z modeli Rolls Royce'a.

"Daily Mail" zauważył, że to konkretnie Rolls Royce Phantom, który na brytyjskim rynku samochodów kosztuje ponad ćwierć miliona funtów, czyli prawie 1,3 mln zł.

Prezydent Turcji wskazuje nowy klub dla Cristiano Ronaldo. "Według moich informacji"

Portugalczyk pochwalił się prezentem na Instagramie, wrzucając jego zdjęcie na InstaStories. "Dziękuję, Kochanie" - dopisał w treści.

Z kolei Rodriguez opublikowała film, na którym pokazała, jak u niej i Ronaldo obchodzi się Boże Narodzenie obraz jak piłkarz zareagował na ten drogi prezent od niej. Można go zobaczyć TUTAJ.

Cristiano Ronaldo i jego Rolls Royce Instagram Cristiano Ronaldo

Coraz głośniej o transferze Cristiano Ronaldo. "Negocjacje ogromnej skali"

Jaka przyszłość Ronaldo?

Z pewnością czas spędzony z najbliższymi poprawił nastrój Ronaldo, który mocno przeżył porażkę na mundialu i w nieprzyjemnych okolicznościach rozstał się z Manchesterem United. Dziś jest bez klubu, ale wielu kibiców zadaje sobie pytanie, gdzie zagra.

Dziś bardzo prawdopodobnym kierunkiem jest saudyjskie Al-Nassr, które oferuje aż pół miliarda euro za 2,5-roczny kontrakt. Władze klubu cierpliwie czekają na decyzję Portugalczyka, choć zagraniczne media mówią, że wkrótce przyjmie ich propozycję i podpisze umowę.