Padła kwota za transfer Michała Karbownika. I jest problem

Michał Karbownik w styczniu 2021 roku odszedł z Legii Warszawa do Brighton, ale nie zrobił wielkiej kariery w angielskim klubie. Rozegrał zaledwie dwa spotkania, a w Premier League nie zadebiutował. Brighton wypożyczyło go do Olympiakosu Pireus, gdzie nie prezentował najlepszej formy, a od początku sezonu 2022/23 przebywa w niemieckiej Fortunie Dusseldorf. W 2. Bundeslidze radzi sobie świetnie, a władze klubu chciałyby mieć go u siebie na dłużej. Na przeszkodzie stają jednak finansowe oczekiwania Brighton.

Fortuna Dusseldorf chce Michała Karbownika, ale nie ma pieniędzy na wykup. Cena? Ok. 3 mln euro

Niemieckie media stale informują o przyszłości Michała Karbownika w Fortunie Dusseldorf. "Kicker" wskazuje, że zawodnik chce pozostać w klubie po zakończeniu wypożyczenia i takie samo stanowisko wyrażają władze klubu. Na przeszkodzie mają stanąć jednak pieniądze i działacze Fortuny rozważają wszelkie możliwości ściągnięcia piłkarza jak najtaniej.

Z kolei "Bild" informuje, że Brighton miałoby oczekiwać trzech milionów euro, a Fortuny na to nie stać. Opcja na wykup Karbownika pojawiłaby się tylko wtedy, gdyby klub z Dusseldorfu awansował w tym sezonie do Bundesligi. Zastrzyk pieniędzy miałby zapewnić możliwość negocjowania z Brighton i z Polakiem, ale "Bild" ocenia ewentualne uzyskanie porozumienia na "bardzo trudne".

W tym sezonie Michał Karbownik zagrał w Fortunie 15 meczów, w których zdobył jednego gola i zaliczył cztery asysty. Ponadto został wybrany przez fanów zespołu najlepszym piłkarzem pierwszej części sezonu. 21-latek pozostanie w niemieckim klubie przynajmniej do czerwca 2023 roku. Z kolei jego kontrakt z Brighton wygasa 30 czerwca 2024 roku.

Fortuna Dusseldorf zajmuje siódme miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Po 17 meczach ma na koncie 26 punktów, a do pierwszego Darmstadt traci 10 punktów. Kolejny mecz Fortuna rozegra w środę 28 grudnia o godzinie 20:30 przeciwko Hannoverowi 96.