Dele Alli szoruje po dnie. Było źle, a jest jeszcze gorzej

Dele Alli został latem wypożyczony z Evertonu do występującego w tureckiej lidze Besiktasu. Ofensywny pomocnik, który był uznawany za wielką nadzieję angielskiej piłki, nie prezentuje się jednak z dobrej strony. Wystąpił jedynie w siedmiu spotkaniach ligowych, a ostatnie mecze pokazują, że kibice klubu ze Stambułu nie darzą go sympatią.

Czy to początek końca kariery Dele Alli'ego? Angielski talent rozczarowuje na tureckich boiskach

Besiktas w środowym meczu Pucharu Turcji zmierzył się z Sanliurfasporem. Alli wyszedł na boisko w podstawowym składzie, jednak już w 29. minucie opuścił murawę. Kibice pożegnali go gwizdami, czym wyrazili niezadowolenie wobec postawy pomocnika. Słaby występ w pucharze przełożył się na opuszczenie kolejnego meczu w lidze. 26-latek całe spotkanie z Gaziantepem FK obserwował z ławki rezerwowych.

Wypożyczenie do Turcji miało być szansą, żeby Alli odbudował formę. Tymczasem zawodnik notuje coraz gorsze występy, które na ten moment przekreślają zapowiedzi wielkiej kariery grubą kreską. A mowa przecież o zawodniku, który przez lata był podporą ofensywy Tottenhamu, a dwa lata temu nad jego pozyskaniem zastanawiało się PSG.

Właśnie w Tottenhamie pomocnik rozegrał najlepszy jak do tej pory okres w karierze. W latach 2015-2022 wystąpił w barwach zespołu z Premier League w 269 spotkaniach, w których strzelił 67 bramek i zanotował 61 asyst. W styczniu tego roku przeszedł do Evertonu, w którym zanotował 13 występów. W sierpniu trafił na roczne wypożyczenie do Besiktasu.

