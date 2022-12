Coraz głośniej o transferze Cristiano Ronaldo. "Negocjacje ogromnej skali"

Krótko po rozwiązaniu kontraktu Cristiano Ronaldo z Manchesterem United pojawiła się oferta od Al-Nassr. Saudyjczycy oferowali za 2,5 roku gry aż pół miliarda euro. Propozycja wciąż jest aktualna. Coraz więcej zagranicznych dziennikarzy informowało, że Portugalczyk jest o krok od podpisania umowy. Kibice czekają na oficjalny komunikat. Głos zabrały osoby z Al-Nassr, które proszą o cierpliwość.

Co z umową Ronaldo z Saudyjczykami?

Nikt z wielkich klubów nie chce zatrudnić Cristiano Ronaldo. Było to widać latem, kiedy kolejni odrzucali propozycję transferu Portugalczyka. Nikt tez nie skusi się na zatrudnienie legendy zimą, głównie z powodów finansowych (wysokie wymagania co do pensji). W związku z tym Ronaldo musi szukać opcji poza Europą.

Propozycja lukratywnego kontraktu pojawiła się od saudyjskiego Al-Nassr. Według doniesień do podpisania umowy może dojść jeszcze w tym roku. Jednak władze klubu ostrzegają, że przy takim transferze należy być cierpliwym.

- Poczekajmy i zobaczmy, jak sprawy się rozwiną do końca roku. Jak widać, są to negocjacje ogromnej skali, nie tylko dla klubu, ale dla kraju i światowej piłki nożnej, które muszą być prowadzone przez wyższe władze - stwierdził w rozmowie z Flashscore Marcelo Salazar, asystent menadżera Al-Nassr.

Portugalski działacz przekonywał, że poziom ligi jest wystarczająco wysoki, by zadowolić Ronaldo. - To nie będzie małe wyzwanie. Nie mam wątpliwości, że zarówno warunki do gry, jak i sam poziom w lidze, są na wysokim poziomie.

Ronaldo rozstał się 22 listopada z Manchesterem United po niespełna 1,5 roku gry. Na ten moment Al-Nassr jest najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia legendarnego piłkarza.

Sam Portugalczyk ma też za sobą trudne miesiące. Bardzo przeżył śmierć nowo narodzonego syna, mówiło się o występowaniu stanów depresyjnych. Skonfliktował się z Erikiem ten Hagiem, trenerem "Czerwonych Diabłów". W głośnym wywiadzie, którego udzielił Piersowi Morganowi, uderzył we władze MU. Na mundialu w Katarze Portugalia odpadła w ćwierćfinale, co dla Ronaldo było dużym rozczarowaniem. To były jego ostatnie mistrzostwa świata. Do tego coraz częściej był sadzany na ławce w kadrze.