Dramatyczny apel przed decyzją w Rosji. "Zniszczycie piłkę nożną"

Już we wtorek okaże się, czy rosyjska federacja piłkarska zdecyduje o opuszczeniu europejskiej federacji - UEFA - i dołączeniu do azjatyckiej - AFC. Pomysł, który pojawił się u Rosjan kilka miesięcy temu, związany jest z zawieszeniem przez UEFA tamtejszych klubów oraz reprezentacji.

Po ataku na Ukrainę rosyjskie kluby zostały wyrzucone z europejskich pucharów, a reprezentacja z baraży o awans na mistrzostwa świata. Wiadomo też, że drużyna Walerija Karpina nie wystąpi w eliminacjach Euro 2024, co oznacza, że na pewno zabraknie jej na kolejnym wielkim turnieju.

Do tej pory Rosjanie entuzjastycznie spoglądali na pomysł ucieczki do AFC, która czeka na nowego członka. - Mamy szansę na powrót naszej piłki nożnej do oficjalnych turniejów, przejście do AFC daje nam taką możliwość - powiedział szef rosyjskiego związku Aleksander Diukow.

- Nie tylko rosyjska federacja piłkarska myśli o przenosinach do Azji. Rozważają to też inne federacje sportowe, które nie mają możliwości rywalizacji na arenie międzynarodowej - dodawał bliski współpracownik i doradca Władimira Putina - Igor Lewitin.

- Nie widzę naszej przyszłości w UEFA. Na dziś ta organizacja ma samych wrogów - to z kolei słowa dyrektora klubu Czornomoreć Sewastopol - Walerija Czałyja.

Zupełnie inaczej na sprawę spojrzał dziennikarz portalu Sport-express.ru - Igor Rabinier. On, w przeciwieństwie do największych rosyjskich autorytetów, dostrzegł wiele minusów decyzji o opuszczeniu UEFA. Rabinier w tekście na rosyjskim portalu zwrócił się bezpośrednio do szefa tamtejszej federacji piłkarskiej.

"Komitet wykonawczy RFU, któremu pan przewodzi, będzie musiał podjąć najważniejszą decyzję w długiej historii naszego futbolu. Stoicie na rozdrożu. Po jednej stronie macie europejską autostradę do rozwoju, która jest tymczasowo dla nas zamknięta, a z drugiej pustynię Bliskiego Wschodu" - napisał dziennikarz.

I dodał: "Jeśli zdecydujecie się na ucieczkę z Europy do Azji, zniszczycie naszą piłkę nożną. Opuszczenie UEFA niemal na pewno będzie nieodwracalne. Pomyślcie tylko: w takim wypadku nasze kluby już nigdy nie zagrają z Realem Madryt, Liverpoolem czy Milanem. Szczytem ich marzeń będą spotkania z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. Który kibic woli Al-Hilal od Realu Madryt?".

"UEFA nie pozwoli nam wrócić, bo nikt nigdy nie zdecydował się jej opuścić. UEFA i AFC mają zbyt dużo szacunku do siebie, by przyjąć uciekiniera. Chociaż w kuluarach można usłyszeć, że UEFA nie chce nas stracić, to nie znaczy, że będzie na nas czekać, jeśli odejdziemy. To na pewno się nie wydarzy, a nasze dzieci stracą kierunkowskaz do wielkiego futbolu. Poziom naszych ambicji drastycznie spadnie" - zakończył Rabinier.