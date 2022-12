Piłkarz ekstraklasy w Wieczystej? "Zapowiada się bombowe okienko"

Wieczysta Kraków jest w dobrej sytuacji w tabeli przed rundą wiosenną. Zawodnicy z Krakowa nie są bez szans na awans do 2. ligi. Nie dziwi więc fakt, że władze klubu poszukują wzmocnień. Także w ekstraklasie.

Wieczysta Kraków chce kolejnego ekstraklasowicza. To doświadczony obrońca

Według informacji Piotrka Makowskiego, który znany jest na Twitterze z nowinek transferowych z niższych lig, Wieczysta Kraków planuje sprowadzić zimą kolejnego piłkarza z ekstraklasy. "Łukasz Sierpina z Korony Kielce łączony z transferem do Wieczystej Kraków. Zapowiada się BOMBOWE okienko u beniaminka 3. ligi" - czytamy.

Sierpina byłby kolejnym zawodnikiem z przeszłością w ekstraklasie, który dołączy w tym okienku transferowym do Wieczystej. Kilka dni temu kontrakt z klubem podpisał Karol Danielak. Wcześniej informowaliśmy, że krakowski zespół chciałby pozyskać Patryka Lipskiego.

Łukasz Sierpina jest obecnie zawodnikiem Korony Kielce, choć w tym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego. Wystąpił zaledwie w sześciu spotkaniach, w których zaliczył nieco ponad 400 minut. Do Kielc trafił rok temu z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jego umowa z kielczanami obowiązuje do końca czerwca 2023 roku i wiele wskazuje na to, że nie będzie kontynuowana. Wieczysta chce to wykorzystać i już zimą sprowadzić do siebie doświadczonego lewego obrońcę.

Wieczysta Kraków zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli 3. ligi (grupa czwarta). Do prowadzącego ŁKS-u Łagów traci trzy punkty.