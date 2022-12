"To nie jest człowiek, który goni za pieniędzmi". Cristiano Ronaldo obierze inny kierunek

Latem tego roku wiele mówiło się o odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Powodem takiej decyzji miał być konflikt z trenerem Erikiem ten Hagiem oraz brak awansu do Ligi Mistrzów. Ostatecznie Portugalczyk latem nie odszedł z zespołu, ale zrobił to kilka miesięcy później, rozwiązując kontrakt pod koniec listopada.

Ciprian Panait wątpi w przejście Ronaldo do Al-Nassr

W ostatnim czasie wiele mówi się, że Ronaldo ma przenieść się do Al-Nassr. Z arabskim klubem ma podpisać kontrakt do 2030 roku, gdzie po zakończeniu kariery zostałby ambasadorem kandydatury Arabii Saudyjskiej do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. Zdaniem "Marki" w Arabii Saudyjskiej Ronaldo miałby zarabiać 200 milionów euro rocznie. Mimo tak wysokiego kontraktu, Ciprian Panait uważa, że Portugalczyk nie trafi do arabskiego klubu.

- Myślę, że nie pójdzie do Al-Nassr. Po pierwsze, Al-Nassr nie jest tak dużym zespołem, aby przyciągnąć Cristiano. To nie jest człowiek, który goni za pieniędzmi. Jest miliarderem, ma wszystko, czego potrzebuje. Gdyby trafił do Arabii Saudyjskiej, wybrałby Al-Hilal, gdzie mógłby wygrać jeszcze trzy lub cztery razy azjatycką Ligę Mistrzów. Nie widzę go w Arabii Saudyjskiej, a przynajmniej nie w Al-Nassr, ponieważ są drugą drużyną w kraju i nie dorastają do poziomu Al-Hilal. Ronaldo chce trofeów i rekordów i tylko z Al-Hilal może to osiągnąć - powiedział w rozmowie z rumuńskim "Sportem".

Panait wskazał również, do której ligi jego zdaniem przeniesie się Ronaldo. - Nie wyobrażam sobie, żeby Cristiano trafił do Arabii Saudyjskiej, bo ma inny styl życia, chce czegoś innego. Jego pragnieniem jest pozostanie w centrum uwagi, nie tylko przez piłkę nożną. Mogę sobie wyobrazić, że Cristiano idzie nawet za znacznie mniejsze pieniądze do USA, gdzie ma blisko Hollywood. Tak widzę jego drogę, tym bardziej, że jest też człowiekiem, który pielęgnuje swój wizerunek. Myślę, że jego celem jest gra w USA - dodał.

Ciprian Panait to rumuński trener, który od ośmiu lat związany jest z piłką nożną na Bliskim Wschodzie. Prowadził takie zespoły jak między innymi Al-Raed oraz młodzieżową drużynę Al-Hilal.

